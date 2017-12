Lộ diện top 10 ứng viên cho “Nhân vật của năm” 2017

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nằm trong danh sách đề cử Nhân vật của năm 2017 do Tạp chí Time bình chọn. Được biết, ông Tập Cận Bình được giới chuyên gia đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo nổi bật nhất thế giới trong những năm gần đây. Ảnh: Getty Images. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là một trong những ứng viên cho danh hiệu “Nhân vật của năm” 2017. Năm 2016, Tổng thống Donald Trump đã được vinh danh là "Nhân vật của năm". Ảnh: AP. Danh sách đề cử năm nay còn có Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. Hồi đầu tháng 11/2017, Thái tử Mohammed bin Salman đã ra lệnh bắt giữ hàng chục hoàng tử, quan chức, doanh nhân trong chiến dịch chống tham nhũng của nước này. Ảnh: Independent. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller người đã đưa ra cáo buộc đối với 4 quan chức Mỹ khi ông đang điều tra về nghi án Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ hồi năm 2016. Ảnh: Getty Images. Cầu thủ bóng bầu dục Mỹ Colin Kaepernick từng quỳ gối khi hát quốc ca nhằm phản đối phân biệt chủng tộc và việc cảnh sát sử dụng bạo lực. Ảnh: Getty Images.Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng nằm trong danh sách đề cử “Nhân vật của năm” 2017. Có thể thấy, trong năm 2017, Triều Tiên liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân, gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế. Ảnh: Getty Images. Patty Jenkins là người phụ nữ duy nhất có tên trong danh sách đề cử năm nay của Time. Cô là đạo diễn của bộ phim bom tấn "Wonder Woman". Ảnh: Getty Images. Giám đốc điều hành công ty Amazon Jeff Bezos được TIME đề cử danh hiệu Nhân vật của năm 2017. Ông là người giàu nhất thế giới trong năm 2017, với khối tài sản ước tính lên tới 100,2 tỷ USD. Ảnh: Getty Images. Hai trong 10 đề cử "Nhân vật của năm" năm nay không phải là cá nhân mà là tổ chức, trong đó có Phong trào Mee too (Tôi cũng vậy). Nhằm giúp những nạn nhân bị lạm dụng tình dục vượt qua nỗi sợ hãi để tố cáo kẻ đã xâm hại mình. Ảnh: Getty Images. Tổ chức thứ 2 có tên trong danh sách này là Dreamers. Họ là những người sống không có giấy tờ cư trú hợp pháp vốn được cha mẹ đưa vào Mỹ từ nhỏ. Ảnh: Getty Images. Mời quý độc giả xem video: Các ứng cử viên cho danh hiệu Nhân vật của năm 2017 (Nguồn: ABC)

