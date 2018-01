Liên Xô đã tạo ra "siêu chó" của riêng mình như thế nào

Giống chó mới có những phẩm chất tốt nhất có thể: sự nhanh nhẹn và bản năng canh gác nhạy bén của Gaint Schnauzers, sự kiên trì và chắc chắn của Airdales và sự dũng cảm, hình dáng to lớn của Rottwiler. Ngoài những giống phối chính trên, một số giống chó khác cũng tham gia trong quá trình tạo nên “siêu chó” Liên Xô như Newfoundlands, chó chăn cừu Kavkaz và chó nước Moscow (hiện đã tuyệt chủng).

Chó sục đen Nga. Trại chó Sao Đỏ - cơ quan chịu trách nhiệm phối giống và phân phối chó đặc chủng cho Hồng quân – đã thành công trong việc tạo ra 1 giống siêu chó Liên Xô phù hợp với điều kiện địa lý cũng như nhu cầu của mình. Bằng cách chọn lựa giống khắt khe, chó sục đen Nga có thân hình cao tới 1 mét và nặng gần 60 kg. Không chỉ thừa hưởng nhiều phẩm chất tốt và chịu được thời tiết khắc nghiệt ở Nga, giống chó này còn rất thích làm việc.

