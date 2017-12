Lạ lùng quán bia ở New York không tiếp nữ giới tới 1970

McSorley's Old Ale House (thường gọi tắt là McSorley's) là một trong những quán bia cổ nhất ở thành phố New York hoa lệ. Mở cửa từ năm 1854, quán bar nằm ở East Village trên Phố số 7 gần Đại lộ 3 hiện vẫn lưu giữ nhiều kỷ vật xưa cũ. Đặc biệt, quán bia ở New York này vẫn nằm ở vị trí từ hồi mới mở. Ảnh BI Quán bia này chỉ phục vụ hai loại bia: Bia nhẹ (light ale) và bia mạnh (dark ale). Vì thế, các khách hàng lui tới đây khi gọi bia chỉ cần nói đơn giản là “nhẹ” hay “mạnh”. Ảnh BI Trong quán bia cổ này, khách hàng có thể ngồi chung bàn với những vị khách xa lạ khác. Ảnh BI Người chủ mở ra quán bán bia này là ông John McSorley, một người di cư tới từ Ireland. Ông ta đặt chân tới New York vào năm 1851. Ảnh BI Đáng lưu ý, có rất nhiều kỷ vật cũng như tác phẩm nghệ thuật được bày trong quán. Chúng được coi như “nhân chứng” sống cho quá trình hình thành và phát triển của quán. Bộ sưu tập này vẫn ngày một nhiều lên. Ảnh BI Tới quán, bạn có thể trông thấy nhiều bức chân dung của các vị tổng thống Mỹ hay những chiếc mũ bảo vệ của lính cứu hỏa. Thậm chí, quán này còn lưu giữ xiềng xích của tù binh trong thời Nội chiến Mỹ. Ảnh BI Các món quà lưu niệm trong lĩnh vực thể thao cũng được bày biện khắp trong quán. Ảnh BI Đặc biệt, bạn còn thấy những mẩu xương đòn. Đây là một trong những vật kỷ niệm nổi tiếng nhất của quán. Ảnh BI Mãi cho tới năm 1970, nữ giới mới được phép lui tới quán sau khi chính quyền thành phố New York ban hành quy định cấm phân biệt đối xử với phụ nữ ở nơi công cộng. Tuy nhiên, mãi tới năm 1985, chủ quán mới xây nhà vệ sinh cho phái nữ. Ảnh BI Tất nhiên, quán McSorley's cũng có một thực đơn đồ ăn dành cho khách hàng. Ảnh BI Các đồ vật trong quán không thay đổi nhiều qua năm tháng ngoại trừ giá bia. Ngày nay, quán bán mỗi cốc bia với giá 5,5 USD. Ảnh BI Mời độc giả xem video: Sản phụ sinh con giữa đường phố New York. (Nguồn VTC14)

