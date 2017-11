La Habana: Nơi một Liên Xô “khác” vẫn đang tồn tại

Sau gần 30 năm Liên Xô tan rã, nhưng ở thủ đô La Habana, Cuba những hình bóng về một Liên Xô cũ vẫn còn tồn tại giữa những di sản, những cái tên, những mối quan hệ gắn kết, trong những tòa nhà đến cả xe hơi, máy cày, trường học và nhiều thứ khác nữa. Nguồn ảnh: Sputnik. Cuba và Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức từ năm 1959. Kể từ đó La Habana và Moscow có mối liên hệ gắn kết với nhau. Năm 1991, khi Liên Xô tan rã thì Cuba vẫn là một trong số ít nước trên thế giới vẫn duy trì chủ nghĩa xã hội. Hình ảnh một chiếc xe UAZ do Liên Xô chế tạo đi trên một con phố tại La Habana. Nguồn ảnh: Sputnik. Hình ảnh những con búp bê Nga được chụp tại nhà của nhà thiên văn học người Nga Svetlana Oparina, ông sống tại La Habana cùng với vợ là bác sĩ Eugenio Reyes. Nguồn ảnh: Sputnik. Khách tham quan tại một di tích còn xót lại từ thời Chiến tranh Lạnh khi Liên Xô triển khai tên lửa đạn đạo ngay tại Cuba ở pháo đài La Cabana, La Habana. Nguồn ảnh: Sputnik. Dimitri Fidel - chủ của nhà hàng Nazdarovie, một nhà hàng phong cách Nga ở La Habana nó khá đông khách nhất là các đoàn khách du lịch đến Cuba. Nguồn ảnh: Sputnik. Quốc kỳ của Liên Xô được treo khá trang trọng trước mặt tiền của nhà hàng Nazdarovie. Nguồn ảnh: Sputnik. Một chiếc xe hơi Lada do Liên Xô sản xuất trước đây chạy ngang qua Đại sứ quán Nga ở La Habana. Nguồn ảnh: Sputnik. Ông chủ của nhà hàng Nazdarovie với chiếc mũ của hải quân Liên Xô trước đây. Nguồn ảnh: Sputnik. Một chiếc máy cày do Liên Xô chế tạo tại ngoại ô La Habana. Nguồn ảnh: Sputnik. Quốc huy của Liên Xô được treo trong nhà hàng Nazdarovie. Nguồn ảnh: Sputnik. Vợ chồng nhà thiên văn học Svetlana Oparina xem lại những bức ảnh trong chuyến du lịch đến Nga của họ cách đây không lâu. Nguồn ảnh: Sputnik. Tượng đài của lãnh tụ Vladimir Ilich Lenin người khai sinh ra nhà nước Xô-Viết tại một công viên cùng tên ở La Habana. Nguồn ảnh: Sputnik.

Sau gần 30 năm Liên Xô tan rã, nhưng ở thủ đô La Habana, Cuba những hình bóng về một Liên Xô cũ vẫn còn tồn tại giữa những di sản, những cái tên, những mối quan hệ gắn kết, trong những tòa nhà đến cả xe hơi, máy cày, trường học và nhiều thứ khác nữa. Nguồn ảnh: Sputnik. Cuba và Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức từ năm 1959. Kể từ đó La Habana và Moscow có mối liên hệ gắn kết với nhau. Năm 1991, khi Liên Xô tan rã thì Cuba vẫn là một trong số ít nước trên thế giới vẫn duy trì chủ nghĩa xã hội. Hình ảnh một chiếc xe UAZ do Liên Xô chế tạo đi trên một con phố tại La Habana. Nguồn ảnh: Sputnik. Hình ảnh những con búp bê Nga được chụp tại nhà của nhà thiên văn học người Nga Svetlana Oparina, ông sống tại La Habana cùng với vợ là bác sĩ Eugenio Reyes. Nguồn ảnh: Sputnik. Khách tham quan tại một di tích còn xót lại từ thời Chiến tranh Lạnh khi Liên Xô triển khai tên lửa đạn đạo ngay tại Cuba ở pháo đài La Cabana, La Habana. Nguồn ảnh: Sputnik. Dimitri Fidel - chủ của nhà hàng Nazdarovie, một nhà hàng phong cách Nga ở La Habana nó khá đông khách nhất là các đoàn khách du lịch đến Cuba. Nguồn ảnh: Sputnik. Quốc kỳ của Liên Xô được treo khá trang trọng trước mặt tiền của nhà hàng Nazdarovie. Nguồn ảnh: Sputnik. Một chiếc xe hơi Lada do Liên Xô sản xuất trước đây chạy ngang qua Đại sứ quán Nga ở La Habana. Nguồn ảnh: Sputnik. Ông chủ của nhà hàng Nazdarovie với chiếc mũ của hải quân Liên Xô trước đây. Nguồn ảnh: Sputnik. Một chiếc máy cày do Liên Xô chế tạo tại ngoại ô La Habana. Nguồn ảnh: Sputnik. Quốc huy của Liên Xô được treo trong nhà hàng Nazdarovie. Nguồn ảnh: Sputnik. Vợ chồng nhà thiên văn học Svetlana Oparina xem lại những bức ảnh trong chuyến du lịch đến Nga của họ cách đây không lâu. Nguồn ảnh: Sputnik. Tượng đài của lãnh tụ Vladimir Ilich Lenin người khai sinh ra nhà nước Xô-Viết tại một công viên cùng tên ở La Habana. Nguồn ảnh: Sputnik.