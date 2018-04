Kinh ngạc thành phố New York “lột xác” 100 năm qua

Một con thuyền cập bến tại cảng New York hồi năm 1911, phía xa xa là tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng của nước Mỹ. (Nguồn ảnh: Business Insider) Bến cảng New York ngày nay tấp nập phà, tàu du lịch,...Và tượng Nữ thần Tự do vẫn là một điểm đến hút khách du lịch ở thành phố New York. Tòa nhà Flatiron, được hoàn thành vào năm 1902, là một trong những tòa nhà cao nhất thế giới khi nó được xây dựng. Ngày nay, Flatiron không nằm trong số 1.000 tòa nhà cao nhất ở thành phố New York. Tuy nhiên, diện mạo khác biệt của Flatiron khiến tòa nhà này trở thành một trong những địa điểm nổi tiếng được chụp ảnh nhiều nhất tại thành phố này. Quang cảnh nhìn từ trên nóc tòa nhà Flatiron 100 năm trước. Ngày nay, nhiều tuyến phố New York đã được mở rộng cho xe cộ, người ta không còn thấy cảnh người đi bộ mặc com lê và đội mũ nữa. Còn đây là đại lộ số 5, nơi tập trung những cửa hàng bách hóa cao cấp. Một góc thành phố New York hiện đại nhìn từ trên cao. Trong Công viên Battery, các nhà làm phim Thụy Điển đã phát hiện bức tượng kỹ sư người Mỹ gốc Thụy Điển John Ericsson. Ông chính là người đã thiết kế con tàu USS Monitor được sử dụng trong cuộc Nội chiến Mỹ. Bức tượng Ericsson trong Công viên Battery ngày nay. Cầu Brooklyn, được hoàn thành vào năm 1883, có không gian rộng rãi dành cho người đi bộ và tàu hỏa. Diện mạo cầu Brooklyn ở thành phố New York hiện nay. Năm 1911, taxi và xe ngựa cùng lưu thông trên đường phố New York. Nhưng ngày nay chủ yếu là taxi. Mời độc giả xem video về thành phố New York năm 1911 (Nguồn: Youtube/BI)

Một con thuyền cập bến tại cảng New York hồi năm 1911, phía xa xa là tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng của nước Mỹ. (Nguồn ảnh: Business Insider) Bến cảng New York ngày nay tấp nập phà, tàu du lịch,...Và tượng Nữ thần Tự do vẫn là một điểm đến hút khách du lịch ở thành phố New York. Tòa nhà Flatiron, được hoàn thành vào năm 1902, là một trong những tòa nhà cao nhất thế giới khi nó được xây dựng. Ngày nay, Flatiron không nằm trong số 1.000 tòa nhà cao nhất ở thành phố New York. Tuy nhiên, diện mạo khác biệt của Flatiron khiến tòa nhà này trở thành một trong những địa điểm nổi tiếng được chụp ảnh nhiều nhất tại thành phố này. Quang cảnh nhìn từ trên nóc tòa nhà Flatiron 100 năm trước. Ngày nay, nhiều tuyến phố New York đã được mở rộng cho xe cộ, người ta không còn thấy cảnh người đi bộ mặc com lê và đội mũ nữa. Còn đây là đại lộ số 5, nơi tập trung những cửa hàng bách hóa cao cấp. Một góc thành phố New York hiện đại nhìn từ trên cao. Trong Công viên Battery, các nhà làm phim Thụy Điển đã phát hiện bức tượng kỹ sư người Mỹ gốc Thụy Điển John Ericsson. Ông chính là người đã thiết kế con tàu USS Monitor được sử dụng trong cuộc Nội chiến Mỹ. Bức tượng Ericsson trong Công viên Battery ngày nay. Cầu Brooklyn, được hoàn thành vào năm 1883, có không gian rộng rãi dành cho người đi bộ và tàu hỏa. Diện mạo cầu Brooklyn ở thành phố New York hiện nay. Năm 1911, taxi và xe ngựa cùng lưu thông trên đường phố New York . Nhưng ngày nay chủ yếu là taxi. Mời độc giả xem video về thành phố New York năm 1911 (Nguồn: Youtube/BI)