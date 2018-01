Kinh ngạc nghĩa trang dành cho người giàu ở New York

Nghĩa trang Green-Wood được xây dựng vào năm 1838 trên khu đất rộng 400 mẫu ở thành phố New York. Nhiều người nhận xét rằng Green-Wood giống như một công viên chứ không phải nghĩa trang. (Nguồn ảnh: BI) Vào thế kỷ 19 và 20, Green-Wood là nơi “an nghỉ” của nhiều nhân vật có tiếng trong nhiều lĩnh vực ở New York như kinh doanh, chính trị,... Cổng vào nghĩa trang Green-Wood. Một trong những nhân vật nổi tiếng nhất "yên nghỉ" tại đây là Thống đốc New York, Thượng nghị sĩ DeWitt Clinton. Vào những năm 1800, nghĩa trang này trở thành một trong những địa điểm du lịch hàng đầu của nước Mỹ. Trong thế kỷ 18, 19, nhiều người New York thuộc tầng lớp thượng lưu thường chọn nghĩa trang Green-Wood làm nơi an nghỉ sau khi họ qua đời. Được biết, Green-Wood dành cho tất cả mọi người ở mọi tầng lớp. Trong đó, những người giàu có và quyền thế thường dựng tượng đài họ tại nghĩa trang siêu sang này. Đây là ngôi mộ của William Colgate, người thành lập trường Đại học Colgate và Colgate-Palmolive. Có 4 hồ nước trong nghĩa trang Green-Wood, hồ lớn nhất là Sylvan Waters. Ngôi mộ của Emile Pfizer – con trai của Charles Pfizer, người thành lập công ty dược Pfizer. Nhiều ngôi mộ có hai bức tượng sư tử đặt phía trước để “canh gác” cho chủ nhân. Mộ của Henry O. Havemeyer, chủ công ty đường Domino. Nhà nguyện trong nghĩa trang Green-Wood được mở cửa vào năm 1911. Bên trong Green-Wood còn có nhiều tượng đài chiến tranh. Các cựu chiến binh trong cuộc Nội chiến Mỹ đã được chôn cất miễn phí trong nghĩa trang Green-Wood. Đây là ngôi mộ của Charles Adolph Schieren, Thị trưởng Brooklyn vào cuối những năm 1800, và vợ ông. Mời độc giả xem thêm video: Lốc xoáy xuất hiện ở nghĩa trang Trung Quốc năm 2017 (Nguồn: VTC News)

