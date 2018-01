Kinh ngạc ngắm nhìn những ngọn núi lửa đẹp nhất hành tinh

12. Núi Yasur

Núi Yasur là một ngọn núi lửa hoạt động trên Đảo Tanna, Vanuatu với chiều cao 361 m trên mực nước biển. Sự phát sáng của núi lửa đã thu hút được thuyền trưởng James Cook trong chuyến đi châu Âu đầu tiên tới hòn đảo vào năm 1774. Đây là một trong những ngọn núi lửa có thể tiếp cận dễ dàng nhất trên thế giới. Bất cứ ai cũng có thể đi lên và nhìn xuống bụng núi lửa, nơi đang bốc khói. Hiện tượng phun trào mắc ma, lửa, và tro bụi của ngọn núi lửa này thường xảy ra khoảng vài lần 1 giờ. 11. Cotopaxi

Cotopaxi là ngọn núi cao thứ hai ở Ecuador , đạt chiều cao 5.877 m. Cotopaxi là một trong số ít những ngọn núi lửa có sông băng vắt qua đường xích đạo trên thế giới. Ngọn núi có thể nhìn thấy rõ ràng từ đường chân trời Quito. Cotopaxi là một trong những ngọn núi lửa hoạt động cao nhất trên thế giới với hơn 50 vụ phun trào từ năm 1738. Nguyên nhân chính của vụ phun trào Cotopaxi lớn là dòng chảy băng từ sông băng của nó. 10. Núi Bromo

Núi Bromo là một ngọn núi lửa đang hoạt động và là một phần của dãy núi Tengger ở Đông Java. Ở độ cao 2.329 mét, nó không phải là đỉnh cao nhất của dãy núi, nhưng nó nổi tiếng nhất. Khu vực này là một trong những điểm tham quan được khách du lịch ghé thăm nhiều nhất trong Java. Phần đầu của núi lửa đã bị “thổi bay” và bên trong miệng hố liên tục được đốt cháy, tạo khói trắng. Nó tạo ra sự khác biệt và nổi bật lên giữa một thung lũng tươi xanh quả quần đảo Tengger. 9. Krakatoa

Krakatoa (Gunung Krakatau) là một hòn đảo núi lửa giữa Java và Sumatra. Sự phun trào của núi Krakatoa vào tháng 8 năm 1883 là một trong những sự kiện núi lửa “bạo lực” nhất trong lịch sử hiện đại được ghi lại. Vụ phun trào này tương đương với 200 megaton TNT (đơn vị đương lượng nổ) bằng khoảng 13.000 lần năng suất hạt nhân của quả bom nguyên tử đã tàn phá Hiroshima. Vụ phun trào ấy còn được nghe rõ ràng từ Perth ở Tây Úc, cách núi lửa khoảng 3.110 km. Năm 1927, các vụ phun trào lại được tiếp tục. Lần phun trào gần đây nhất của Anak bắt đầu vào năm 2008 và tiếp tục cho đến ngày nay. 8. Núi lửa Arenal

Volcan Arenal, là núi lửa hoạt động mạnh nhất của Costa Rica, nằm cách 90 km về phía tây bắc của San José. Núi lửa Arenal cao 1.657 mét so với mực nước biển và nhìn ra Hồ Arenal. Về địa chất, đây được coi là một ngọn núi lửa “trẻ tuổi”, tuổi được ước tính là dưới 3.000 năm. Năm 1968 Arenal đã phun trào và phá hủy thị trấn Tabacón. 7. Núi Etna

Núi Etna là núi lửa hoạt động lớn thứ hai ở châu Âu, hiện đang cao 3.329 m, mặc dù điều này khác với các núi lửa phun trào. Núi này cao hơn 21 mét so với năm 1981. Nằm trên bờ biển phía đông của Sicily, đất núi lửa màu mỡ giúp ích cho nông nghiệp, vườn nho, vườn cây ăn trái trải dài qua các sườn dốc thấp của núi và vùng đồng bằng rộng lớn Catania ở phía nam. 6. Osorno Volcano

Volcán Osorno cao 2,652 m nằm trong vùng Los Lagos của Chile . Nó nằm trên bờ phía đông nam của Hồ Llanquihue. Osorno được biết đến trên toàn thế giới như một biểu tượng của cảnh quan địa phương, nổi tiếng như người ta nhắc núi Phú Sĩ là nghĩ đến Nhật Bản. Osorno là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất của dãy Andes phía nam Chile, với 11 vụ phun trào lịch sử được ghi lại từ giữa năm 1575 và năm 1869. Các dòng dung nham tạo ra trong những vụ phun trào này đã tràn xuống cả hai hồ Llanquihue và Todos los Santos. 5. Núi Vesuvius

Núi Vesuvius được biết đến nhiều nhất với vụ phun trào của nó vào năm 79 sau công nguyên đã dẫn tới sự tàn phá của các thành phố La mã ở Pompeii và Herculaneum, gây ra cái chết của 10.000 đến 25.000 người. Nó đã “bùng phát” nhiều lần hiện nay và được coi là một trong những ngọn núi lửa nguy hiểm nhất trên thế giới vì dân số của 3.000.000 người sống gần đó. Chiều cao của nó đã liên tục thay đổi do phun trào nhưng hiện nay là 1.281 m. 4. Kilauea

Kilauea là loài mới nhất của một loạt núi lửa đã tạo ra Quần đảo Hawaii. Đây là một ngọn núi lửa lá chắn rất thấp, rất khác biệt về mặt hình dáng từ đỉnh núi cao, dốc của tầng lớp phản quang. Kilauea là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trên trái đất, một nguồn tài nguyên vô giá cho các nhà nghiên cứu núi lửa. Ba mươi ba vụ phun trào diễn ra từ năm 1952, không bao gồm vụ phun trào hiện nay bắt đầu vào ngày 3 tháng 1 năm 1983 và vẫn đang tiếp diễn. 3. Núi Phú Sĩ

Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất Nhật Bản ở độ cao 3.776 m. Đây là ngọn núi nổi tiếng nhất và là biểu tượng của Nhật Bản. Núi Phú Sĩ thường được mô tả trong nghệ thuật. Nó hiện đang được phân loại là núi có nguy cơ phun trào thấp. Vụ phun trào cuối cùng xảy ra vào năm 1708. Là một điểm thu hút khách du lịch phổ biến nhất của Nhật Bản, trung bình, ước tính có khoảng 200.000 người leo núi Phú Sĩ hàng năm, trong đó 30% là người nước ngoài. Để lên được ngọn núi này, sẽ mất khoảng 3 – 8 tiếng đồng hồ, với những người trẻ khỏe và có kinh nghiệm thì có thể từ 2 – 5 tiếng đồng hồ. 2. Núi lửa Mayon

Mayon Volcano được mệnh danh là "Ngọn núi Hoàn hảo" vì hình dạng gần như không có khiếm khuyết của nó. Ngọn núi tuyệt vời này có độ cao trung bình 35-40 độ và được phủ bởi một miệng núi lửa nhỏ. Phía dưới của nó là lớp dung nham và vật liệu núi lửa khác. Mayon hoạt động tích cực nhất trong số những ngọn núi lửa ở Philippines. Ngọn núi này đã bùng nổ hơn 49 lần trong 400 năm qua. Vụ nổ dữ dội nhất của Mayon diễn ra vào ngày 1 tháng 2 năm 1814, nó giống như một vụ đánh bom các thị trấn gần đó bằng các tảng đá núi lửa, giết chết 2.200 người dân địa phương. 1. Núi Kilimanjaro

Núi Kilimanjaro là một ngọn núi lửa hiện tại đã không còn hoạt động. Nó nằm ở phía đông bắc Tanzania, gần biên giới với Kenya. Với độ cao 5.892 m so với mực nước biển, Kilimanjaro là đỉnh cao nhất của châu Phi và là ngọn núi cao nhất thế giới. Tuy nhiên, việc leo lên ngọn núi này lại tương đối dễ dàng. Kilimanjaro đã trở thành điểm đến chính cho những người leo núi và những người đi bộ từ khắp nơi trên thế giới. Mặc dù nằm gần xích đạo, núi Kilimanjaro nổi tiếng là ngọn núi tuyết phủ của Châu Phi.

12. Núi Yasur

Núi Yasur là một ngọn núi lửa hoạt động trên Đảo Tanna, Vanuatu với chiều cao 361 m trên mực nước biển. Sự phát sáng của núi lửa đã thu hút được thuyền trưởng James Cook trong chuyến đi châu Âu đầu tiên tới hòn đảo vào năm 1774. Đây là một trong những ngọn núi lửa có thể tiếp cận dễ dàng nhất trên thế giới. Bất cứ ai cũng có thể đi lên và nhìn xuống bụng núi lửa, nơi đang bốc khói. Hiện tượng phun trào mắc ma, lửa, và tro bụi của ngọn núi lửa này thường xảy ra khoảng vài lần 1 giờ. 11. Cotopaxi

Cotopaxi là ngọn núi cao thứ hai ở Ecuador , đạt chiều cao 5.877 m. Cotopaxi là một trong số ít những ngọn núi lửa có sông băng vắt qua đường xích đạo trên thế giới. Ngọn núi có thể nhìn thấy rõ ràng từ đường chân trời Quito. Cotopaxi là một trong những ngọn núi lửa hoạt động cao nhất trên thế giới với hơn 50 vụ phun trào từ năm 1738. Nguyên nhân chính của vụ phun trào Cotopaxi lớn là dòng chảy băng từ sông băng của nó. 10. Núi Bromo

Núi Bromo là một ngọn núi lửa đang hoạt động và là một phần của dãy núi Tengger ở Đông Java. Ở độ cao 2.329 mét, nó không phải là đỉnh cao nhất của dãy núi, nhưng nó nổi tiếng nhất. Khu vực này là một trong những điểm tham quan được khách du lịch ghé thăm nhiều nhất trong Java. Phần đầu của núi lửa đã bị “thổi bay” và bên trong miệng hố liên tục được đốt cháy, tạo khói trắng. Nó tạo ra sự khác biệt và nổi bật lên giữa một thung lũng tươi xanh quả quần đảo Tengger. 9. Krakatoa

Krakatoa (Gunung Krakatau) là một hòn đảo núi lửa giữa Java và Sumatra. Sự phun trào của núi Krakatoa vào tháng 8 năm 1883 là một trong những sự kiện núi lửa “bạo lực” nhất trong lịch sử hiện đại được ghi lại. Vụ phun trào này tương đương với 200 megaton TNT (đơn vị đương lượng nổ) bằng khoảng 13.000 lần năng suất hạt nhân của quả bom nguyên tử đã tàn phá Hiroshima. Vụ phun trào ấy còn được nghe rõ ràng từ Perth ở Tây Úc, cách núi lửa khoảng 3.110 km. Năm 1927, các vụ phun trào lại được tiếp tục. Lần phun trào gần đây nhất của Anak bắt đầu vào năm 2008 và tiếp tục cho đến ngày nay. 8. Núi lửa Arenal

Volcan Arenal, là núi lửa hoạt động mạnh nhất của Costa Rica, nằm cách 90 km về phía tây bắc của San José. Núi lửa Arenal cao 1.657 mét so với mực nước biển và nhìn ra Hồ Arenal. Về địa chất, đây được coi là một ngọn núi lửa “trẻ tuổi”, tuổi được ước tính là dưới 3.000 năm. Năm 1968 Arenal đã phun trào và phá hủy thị trấn Tabacón. 7. Núi Etna

Núi Etna là núi lửa hoạt động lớn thứ hai ở châu Âu, hiện đang cao 3.329 m, mặc dù điều này khác với các núi lửa phun trào. Núi này cao hơn 21 mét so với năm 1981. Nằm trên bờ biển phía đông của Sicily, đất núi lửa màu mỡ giúp ích cho nông nghiệp, vườn nho, vườn cây ăn trái trải dài qua các sườn dốc thấp của núi và vùng đồng bằng rộng lớn Catania ở phía nam. 6. Osorno Volcano

Volcán Osorno cao 2,652 m nằm trong vùng Los Lagos của Chile . Nó nằm trên bờ phía đông nam của Hồ Llanquihue. Osorno được biết đến trên toàn thế giới như một biểu tượng của cảnh quan địa phương, nổi tiếng như người ta nhắc núi Phú Sĩ là nghĩ đến Nhật Bản. Osorno là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất của dãy Andes phía nam Chile, với 11 vụ phun trào lịch sử được ghi lại từ giữa năm 1575 và năm 1869. Các dòng dung nham tạo ra trong những vụ phun trào này đã tràn xuống cả hai hồ Llanquihue và Todos los Santos. 5. Núi Vesuvius

Núi Vesuvius được biết đến nhiều nhất với vụ phun trào của nó vào năm 79 sau công nguyên đã dẫn tới sự tàn phá của các thành phố La mã ở Pompeii và Herculaneum, gây ra cái chết của 10.000 đến 25.000 người. Nó đã “bùng phát” nhiều lần hiện nay và được coi là một trong những ngọn núi lửa nguy hiểm nhất trên thế giới vì dân số của 3.000.000 người sống gần đó. Chiều cao của nó đã liên tục thay đổi do phun trào nhưng hiện nay là 1.281 m. 4. Kilauea

Kilauea là loài mới nhất của một loạt núi lửa đã tạo ra Quần đảo Hawaii . Đây là một ngọn núi lửa lá chắn rất thấp, rất khác biệt về mặt hình dáng từ đỉnh núi cao, dốc của tầng lớp phản quang. Kilauea là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trên trái đất, một nguồn tài nguyên vô giá cho các nhà nghiên cứu núi lửa. Ba mươi ba vụ phun trào diễn ra từ năm 1952, không bao gồm vụ phun trào hiện nay bắt đầu vào ngày 3 tháng 1 năm 1983 và vẫn đang tiếp diễn. 3. Núi Phú Sĩ

Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất Nhật Bản ở độ cao 3.776 m. Đây là ngọn núi nổi tiếng nhất và là biểu tượng của Nhật Bản. Núi Phú Sĩ thường được mô tả trong nghệ thuật. Nó hiện đang được phân loại là núi có nguy cơ phun trào thấp. Vụ phun trào cuối cùng xảy ra vào năm 1708. Là một điểm thu hút khách du lịch phổ biến nhất của Nhật Bản, trung bình, ước tính có khoảng 200.000 người leo núi Phú Sĩ hàng năm, trong đó 30% là người nước ngoài. Để lên được ngọn núi này, sẽ mất khoảng 3 – 8 tiếng đồng hồ, với những người trẻ khỏe và có kinh nghiệm thì có thể từ 2 – 5 tiếng đồng hồ. 2. Núi lửa Mayon

Mayon Volcano được mệnh danh là "Ngọn núi Hoàn hảo" vì hình dạng gần như không có khiếm khuyết của nó. Ngọn núi tuyệt vời này có độ cao trung bình 35-40 độ và được phủ bởi một miệng núi lửa nhỏ. Phía dưới của nó là lớp dung nham và vật liệu núi lửa khác. Mayon hoạt động tích cực nhất trong số những ngọn núi lửa ở Philippines. Ngọn núi này đã bùng nổ hơn 49 lần trong 400 năm qua. Vụ nổ dữ dội nhất của Mayon diễn ra vào ngày 1 tháng 2 năm 1814, nó giống như một vụ đánh bom các thị trấn gần đó bằng các tảng đá núi lửa, giết chết 2.200 người dân địa phương. 1. Núi Kilimanjaro

Núi Kilimanjaro là một ngọn núi lửa hiện tại đã không còn hoạt động. Nó nằm ở phía đông bắc Tanzania, gần biên giới với Kenya. Với độ cao 5.892 m so với mực nước biển, Kilimanjaro là đỉnh cao nhất của châu Phi và là ngọn núi cao nhất thế giới. Tuy nhiên, việc leo lên ngọn núi này lại tương đối dễ dàng. Kilimanjaro đã trở thành điểm đến chính cho những người leo núi và những người đi bộ từ khắp nơi trên thế giới. Mặc dù nằm gần xích đạo, núi Kilimanjaro nổi tiếng là ngọn núi tuyết phủ của Châu Phi.