Kinh ngạc biệt đội "thợ săn IS" bắt sống 250 tay súng IS

Theo nguồn tin từ South Front, ngày 17/11, “ Biệt đội thợ săn IS” (IS Hunters) thông báo đã giải phóng hoàn toàn Đảo Kate ở phía bắc thành phố Deir Ezzor và bắt sống 250 chiến binh khủng bố tại khu vực này. Ảnh: SF. Được biết, hàng trăm tay súng IS vừa bị bắt giữ này đã bị mắc kẹt trên Đảo Kate từ khi Quân đội Syria giải phóng Deir Ezzor từ hôm 3/11. Ảnh: SF. Lực lượng đặc nhiệm săn IS cho biết họ đã phát động cuộc tấn công cuối cùng nhằm vào Đảo Kate hôm 14/11, bao vây các phần tử khủng bố IS và không cho chúng đào thoát qua sông Euphrates. Ảnh: SF. Được biết, lực lượng IS Hunters được coi là đơn vị chiến đấu tinh nhuệ trong các lực lượng vũ trang của Syria hiện nay. Ảnh: SF. Thành phần chính của lực lượng này chính là những binh sĩ ưu tú của Quân đội Syria và lính đánh thuê nước ngoài. Ảnh: SF. Lực lượng đặc nhiệm IS Hunters được Nga huấn luyện có nhiệm vụ chuyên săn lùng và tiêu diệt các phần tử phiến quân IS. Ảnh: SF. Hàng chục tay súng IS ngồi chen chúc trong một phòng giam. Ảnh: SF. Được biết, các thành viên của đội IS Hunters đều là những binh sĩ có kỹ năng chiến đấu tuyệt vời trên chiến trường, có thể hoạt động dài ngày và trong môi trường khắc nghiệt của vùng sa mạc. Ảnh: SF. Binh sĩ của IS Hunters thường truy tìm, theo dõi các nhóm IS, sau đó tấn công hoặc thông báo cho lực lượng Nga-Syria. Ảnh: SF. Bên trong phòng giam các tay súng IS ở Deir Ezzor. Ảnh: SF. Một thành viên của IS Hunters canh gác bên ngoài phòng giam. Ảnh: SF.

