Kinh hoàng những vụ ám sát làm thay đổi lịch sử thế giới

Một trong những vụ ám sát gây chấn động thế giới xảy ra vào ngày 4/4/1968 khi nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Phi Martin Luther King Jr. bị bắn chết tại Memphis, bang Tennessee (Mỹ). Ảnh chụp nhà hoạt động Luther King nằm dưới sàn sau khi trúng đạn ngày 4/4/1968. Ảnh: ATI. Bức ảnh này được chụp ngay trước khi cựu Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát ở Dallas, bang Texas, ngày 22/11/1963. Ảnh: ATI. Người đàn ông đứng giữa các thi thể nằm la liệt trong vụ đánh bom liều chết khiến cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto thiệt mạng ở Rawalpindi, Pakistan, ngày 27/12/2007. Ảnh: ATI. Nhà hoạt động nhân quyền Ấn Độ Mahatma Gandhi bị ám sát ngày 30/1/1948 khi đang trên đường tới một ngôi đền ở New Delhi. Ảnh: Ông Gandhi nằm xuống sau khi bị bắn ở thủ đô New Delhi. Ảnh: ATI. Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy, em trai của cựu Tổng thống John F. Kennedy, bị ám sát tại Los Angeles (Mỹ) ngày 5/6/1968. Ảnh: ATI. Hiện trường vụ ám sát Malcolm X, nhà hoạt động cho nhân quyền da đen người Mỹ, tại Manhattan, thành phố New York ngày 21/2/1965. Ảnh: ATI. Mảnh giấy dính vết máu của Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin sau khi ông bị ám sát ở Tel Aviv ngày 4/11/1995. Ảnh: ATI. Vụ ám sát Thái tử Áo Franz Ferdinand và vợ ông, Sophie, ở Sarjevo ngày 28/6/1914 được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Ảnh chụp Thái tử Áo Ferdinand và vợ ông, Sophie, chỉ vài phút trước khi vụ ám sát xảy ra. Ảnh: ATI. Nhà lãnh đạo cách mạng Emiliano Zapata qua đời trong vụ ám sát ở Chinameca, Mexico, ngày 10/4/1919. Ảnh: ATI. Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov bị Mevlut Mert Altintas, một sĩ quan cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, bắn chết khi ông đang phát biểu một cuộc triển lãm nghệ thuật ở thủ đô Ankara ngày 19/12/2016. Ảnh: ATI. Tổng thống Dominica Rafael Trujillo bị bắn chết ở ngoại ô Ciudad Trujillo ngày 30/5/1961. Ảnh chụp chiếc ô tô của ông Rafael Trujillo với đầy lỗ thủng do trúng đạn. Ảnh: ATI. Các tay súng nã đạn về phía Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat trong vụ ám sát ở thủ đô Cairo ngày 6/10/1981. Ảnh: ATI. Mời độc giả xem video: Những hình ảnh cuối cùng của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy trước khi bị ám sát vào năm 1963.

