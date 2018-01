Khủng bố HTS “chạy đua vũ trang” với Quân đội Syria ở Aleppo

Theo Al Masdar News ngày 18/1, Quân đội Syria đang triển khai lượng lớn binh sĩ và trang thiết bị quân sự tới thị trấn chiến lược Hader ở Tây Aleppo. Ảnh: FNA. Lo sợ, phiến quân HTS được cho là cũng điều động ít nhất 15 xe quân sự tới thị trấn Tal al-Eis, đối diện với Hader, nhằm đối phó với các cuộc tấn công sắp tới của lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: FNA. Trước đó, ngày 17/1, binh sĩ Syria tiếp tục tấn công dữ dội các căn cứ của khủng bố HTS ở Nam Aleppo và giành lại quyền kiểm soát thêm hai khu vực trên đường tiến đánh căn cứ không quân Abu al-Duhur ở tỉnh Idlib. Ảnh: AMN. “Lực lượng chính phủ Damascus đã đánh bật các tay súng HTS ra khỏi ngôi làng Maseh và đồi Maseh phía tây thị trấn al-Zaman ở Nam Aleppo. Quân đội Syria vẫn đang nỗ lực giải phóng sân bay quân sự Abu al-Duhur”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Ở diễn biến khác trên mặt trận Aleppo, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai thêm hàng chục chiếc xe tăng M60A3 và nhiều binh sĩ tới khu vực biên giới với Syria để sẵn sàng tham gia vào chiến dịch quân sự trong vùng Afrin. Ảnh: AMN. Theo các nhà hoạt động ủng hộ người Kurd, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo và tên lửa nhằm vào lực lượng YPG ở thị trấn Iskan, Shader và Jamah phía nam vùng Afrin. Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, lần đầu tiên kể từ khi tham gia chiến dịch không kích khủng bố tại Syria, Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã thực hiện các cuộc oanh kích nhằm vào đội máy bay không người lái của phiến quân IS ở khu vực phía bắc Syria. Ảnh: AMN. Còn tại Hasakah, phiến quân IS bất ngờ mở cuộc tấn công nhằm vào Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn gần thành phố Ash-Shaddadi. Ảnh: AMN. Trước đó, theo ANHA, trong tuần qua, lực lượng YPG đã bắt sống 10 chiến binh IS gần thị trấn Sarrin khi chúng đang tìm cách trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: ANHA. Mời độc giả xem video: Giao tranh ác liệt tại Aleppo, Syria (Nguồn: AMN)

Theo Al Masdar News ngày 18/1, Quân đội Syria đang triển khai lượng lớn binh sĩ và trang thiết bị quân sự tới thị trấn chiến lược Hader ở Tây Aleppo. Ảnh: FNA. Lo sợ, phiến quân HTS được cho là cũng điều động ít nhất 15 xe quân sự tới thị trấn Tal al-Eis, đối diện với Hader, nhằm đối phó với các cuộc tấn công sắp tới của lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: FNA. Trước đó, ngày 17/1, binh sĩ Syria tiếp tục tấn công dữ dội các căn cứ của khủng bố HTS ở Nam Aleppo và giành lại quyền kiểm soát thêm hai khu vực trên đường tiến đánh căn cứ không quân Abu al-Duhur ở tỉnh Idlib. Ảnh: AMN. “Lực lượng chính phủ Damascus đã đánh bật các tay súng HTS ra khỏi ngôi làng Maseh và đồi Maseh phía tây thị trấn al-Zaman ở Nam Aleppo. Quân đội Syria vẫn đang nỗ lực giải phóng sân bay quân sự Abu al-Duhur”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Ở diễn biến khác trên mặt trận Aleppo, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai thêm hàng chục chiếc xe tăng M60A3 và nhiều binh sĩ tới khu vực biên giới với Syria để sẵn sàng tham gia vào chiến dịch quân sự trong vùng Afrin. Ảnh: AMN. Theo các nhà hoạt động ủng hộ người Kurd, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo và tên lửa nhằm vào lực lượng YPG ở thị trấn Iskan, Shader và Jamah phía nam vùng Afrin. Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, lần đầu tiên kể từ khi tham gia chiến dịch không kích khủng bố tại Syria, Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã thực hiện các cuộc oanh kích nhằm vào đội máy bay không người lái của phiến quân IS ở khu vực phía bắc Syria. Ảnh: AMN. Còn tại Hasakah, phiến quân IS bất ngờ mở cuộc tấn công nhằm vào Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn gần thành phố Ash-Shaddadi. Ảnh: AMN. Trước đó, theo ANHA, trong tuần qua, lực lượng YPG đã bắt sống 10 chiến binh IS gần thị trấn Sarrin khi chúng đang tìm cách trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: ANHA. Mời độc giả xem video: Giao tranh ác liệt tại Aleppo, Syria (Nguồn: AMN)