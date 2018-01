Không ngờ trên Trái đất có những kỳ quan thiên nhiên kỳ lạ như vậy

Salar de Uyuni (Bolivia)

Một hồ tiền sử cạn khô cách đây 3.000 năm để lại một vùng nứt nẻ hình lục giác kéo dài đến đường chân trời. Cánh đồng muối Salar de Uyni có diện tích hơn 10.000 km2, lớn gấp 25 lần cánh đồng muối Bonneville ở bang Utah, Mỹ. Kỳ quan này cung cấp 25.000 tấn muối mỗi năm cho các thợ mỏ địa phương, thu hút hàng nghìn chim hồng hạc bay về. Hẻm Asbyrgi (Iceland)

Truyền thuyết kể rằng hẻm Asbyrgi ở miền bắc Iceland được tạo ra khi các móng ngựa của vị thần thoại Bắc Âu chạm xuống mặt đất, cắt qua vách đá 91m2 và san phẳng một vùng dài 3,2 km và rộng 2,4 km. Theo các nhà khoa học, cơn lũ băng tràn vào và tạo nên con hẻm khoảng 3.000 đến 10.000 năm trước đây. Nhưng đứng trên đỉnh vách đá, bạn sẽ thấy hẻm trải rộng phía trước như hình móng ngựa. Hồ Retba (Senegal)

Có vẻ như ai đó đổ một lọ mực khổng lồ vào hồ Retba. Nước hồ có màu đỏ như vậy là do một loại tảo đặc biệt có tên Dunaliella salina làm sản sinh ra sắc tố tạo màu. Hàm lượng muối cao lên đến 40% và cho phép tảo phát triển mạnh. Hang động đá cẩm thạch (Chile)

6.000 năm trước, những đợt sóng dội vào và làm xói mòn những phiến đá, tạo nên hang động đá cẩm thạch kỳ thú. Bạn có thể chèo thuyền kayak và chiêm ngưỡng vẻ đẹp những cái hang sâu này, phản chiếu lại nước hồ Carrera màu xanh lam tuyệt đẹp. Ngỡ ngàng 7 kỳ quan tuyệt đẹp không thể bỏ lỡ ở Ireland

Chưa ai từng nhìn thấy một trong những “viên đá biết bơi” trên Racetrack Playa, Thung lũng Chết. Nhưng có những bằng chứng để lại có thể thấy rằng những viên đá này đã chuyển động khắp nơi trên mặt đất bụi bặm. Các nhà khoa học vẫn chưa biết được lý do khiến những tảng đá di chuyển thế nào trên vùng đất khô cằn này. Sa mạc trắng (Ai Cập)

Những khối đá màu trắng có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau xuất hiện trên sa mạc gần thị trấn Farafra, Ai Cập. Chúng đứng sừng sững như cụm nấm, người tuyết đang tan chảy. Hình dạng của tảng đá được cắt như những vết chạm trổ, nhờ vào sức gió. Moeraki Boulders (New Zealand)

Những viên đá hình cầu trên bãi biển Moeraki to như quả trứng khủng long. Theo các nhà học, những khối đá này hình thành cách đây hơn 50 triệu năm trước, trên bãi biển Bowling Ball ở Mendocino, Mỹ, cũng như ở những nơi khác ở Mỹ và Canada và Nga.

