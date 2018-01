Không khí yên tĩnh lạ thường Vùng Phi quân sự (DMZ) Triều Tiên

Lần đầu tiên kể từ năm 2015, các quan chức cấp cao của hai bên đã có cuộc hội đàm trực tiếp, với chủ đề chính là về Thế vận hội Mùa đông trong tháng 2 ở Hàn Quốc. Nhiều người hy vọng việc nối lại đối thoại sẽ mở ra một tương lai hòa bình và hợp tác giữa hai miền Triều Tiên. Cuộc họp diễn ra ở Nhà Hòa bình bên trong Vùng An ninh chung, địa điểm thuộc Vùng Phi quân sự DMZ và là nơi tổ chức các cuộc gặp gỡ ngoại giao giữa hai nước.(Ảnh: Reuters) DMZ là vùng đệm giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, dài hơn 230km, rộng 4km. (Ảnh: Reuters) Ở nhiều điểm có hàng rào thép gai và gài mìn. (Ảnh: Reuters) Khách du lịch tới các điểm quan sát có thể ngắm nhìn phía bên kia của biên giới. Các gia đình sẽ đi thăm bảo tàng và buộc ruy băng vào các tượng đài kỷ niệm ở cả hai phía của DMZ. (Ảnh: Reuters) Ở một số khu rộng lớn, rừng núi từng bị tàn phá trong chiến tranh đã hình thành một môi trường sinh thái gần như nguyên sơ. Hàng nghìn loài bị đe dọa chọn khu vực phi quân sự DMZ là nơi cư trú. (Ảnh: Reuters) DMZ được thành lập năm 1953 theo một thỏa thuận Hàn – Triều. 60 năm sau đó, hai miền Triều Tiên vẫn tôn trọng sự bất khả xâm phạm của DMZ. (Ảnh: Reuters)Khu vực An ninh chung có ba tòa nhà hội nghị, do Liên Hợp Quốc quản lý và được sơn màu xanh. (Ảnh: Reuters) Du khách có thể dạo một vòng quanh phòng hội nghị. Họ cũng có thể quan sát các hoạt động tập trận ngay bên ngoài DMZ. (Ảnh: Reuters) Binh sĩ đứng gác sẵn sàng chiến đấu ngay khi phát hiện bị tấn công và ngăn chặn bất kỳ ai vượt biên. (Ảnh: Reuters)

Lần đầu tiên kể từ năm 2015, các quan chức cấp cao của hai bên đã có cuộc hội đàm trực tiếp, với chủ đề chính là về Thế vận hội Mùa đông trong tháng 2 ở Hàn Quốc. Nhiều người hy vọng việc nối lại đối thoại sẽ mở ra một tương lai hòa bình và hợp tác giữa hai miền Triều Tiên. Cuộc họp diễn ra ở Nhà Hòa bình bên trong Vùng An ninh chung, địa điểm thuộc Vùng Phi quân sự DMZ và là nơi tổ chức các cuộc gặp gỡ ngoại giao giữa hai nước.(Ảnh: Reuters) DMZ là vùng đệm giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, dài hơn 230km, rộng 4km. (Ảnh: Reuters) Ở nhiều điểm có hàng rào thép gai và gài mìn. (Ảnh: Reuters) Khách du lịch tới các điểm quan sát có thể ngắm nhìn phía bên kia của biên giới. Các gia đình sẽ đi thăm bảo tàng và buộc ruy băng vào các tượng đài kỷ niệm ở cả hai phía của DMZ. (Ảnh: Reuters) Ở một số khu rộng lớn, rừng núi từng bị tàn phá trong chiến tranh đã hình thành một môi trường sinh thái gần như nguyên sơ. Hàng nghìn loài bị đe dọa chọn khu vực phi quân sự DMZ là nơi cư trú. (Ảnh: Reuters) DMZ được thành lập năm 1953 theo một thỏa thuận Hàn – Triều. 60 năm sau đó, hai miền Triều Tiên vẫn tôn trọng sự bất khả xâm phạm của DMZ. (Ảnh: Reuters) Khu vực An ninh chung có ba tòa nhà hội nghị, do Liên Hợp Quốc quản lý và được sơn màu xanh. (Ảnh: Reuters) Du khách có thể dạo một vòng quanh phòng hội nghị. Họ cũng có thể quan sát các hoạt động tập trận ngay bên ngoài DMZ. (Ảnh: Reuters) Binh sĩ đứng gác sẵn sàng chiến đấu ngay khi phát hiện bị tấn công và ngăn chặn bất kỳ ai vượt biên. (Ảnh: Reuters)