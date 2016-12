Khoảnh khắc hài hước của lãnh đạo thế giới năm 2016

Bà Theresa May phát biểu trước báo giới tại cổng St Stephen vào cung điện Westminster, London ngày 11/7, vài ngày trước khi bà chính thức nhậm chức thủ tướng Anh. Lãnh đạo thế giới 59 tuổi nổi tiếng với sự nghiêm túc và cần mẫn. Bà cũng là người phụ nữ hiếm hoi lên tới đỉnh cao trong chính trường nước Anh vốn luôn bị đàn ông chi phối. Ảnh: AFP. Phản ứng hài hước của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong lúc chào hỏi gia đình của các nhân viên phục vụ trong quân đội Mỹ. Ông có bài phát biểu tại căn cứ hải quân Rota, gần Cadiz, Tây Ban Nha, ngày 10/7. Trong cuộc họp báo cuối cùng tại Nhà Trắng ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng chính quyền của ông là một thành công lịch sử, cho dù bắt đầu với nhiều hy vọng và kết thúc, đối với nhiều người Mỹ, là sự thất vọng về Tổng thống kế nhiệm Donald Trump. Tổng thống thứ 44 của Mỹ sẽ chính thức rời nhiệm sở vào tháng 1/2017. Ảnh: Reuters. Thủ tướng Canada Justin Trudeau xuất hiện trong cuộc gặp gỡ với các thành viên của Câu lạc bộ Doanh nhân Trung Quốc tại thành phố Quebec, Canada. Vị thủ tướng trẻ thứ hai trong lịch sử Canada từng gây thích thú trên mạng xã hội vì những bức ảnh chụp khoảnh khắc đời thường. Ảnh: Reuters. Biểu cảm giống hệt nhau của cha con Tổng thống đắc cử Donald Trump khi kiểm tra micro trên sân khấu trước khi bắt đầu ngày thứ 4 của Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa vào ngày 21/7. Vị tỷ phú New York từng khiến nhiều cử tri Mỹ bất ngờ vì chiến thắng đối thủ nặng ký Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ảnh: Getty. Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon phát biểu tại nhà máy thép Dalzell ở Motherwell hồi cuối tháng 9. Bà từng tuyên bố Scotland có thể sẽ tiến hành lần thứ 2 cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề tách khỏi Anh trước năm 2020, nếu như Anh ra khỏi Liên minh châu Âu. Ảnh: Reuters. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson (trái) làm Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (phải) bắt tay trượt. Ông Boris Johnson đảm trách cương vị Ngoại trưởng Anh không lâu sau khi nữ Thủ tướng Theresa May nhậm chức. Chính trị gia dẫn đầu chiến dịch Brexit này từng khiến người ủng hộ thất vọng khi rút khỏi cuộc đua đến ghế thủ tướng Anh vào phút chót. Ảnh: Getty. Vợ chồng ông Obama trong lúc chờ đợi sự xuất hiện của Thủ tướng Singapore Lee Hsien Loong tại Nhà Trắng ngày 2/8. Khi thắng cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2008, ông Obama khẳng định: “Tôi không thể thành công nếu thiếu sự ủng hộ hết mình của người bạn thân nhất trong 16 năm qua, 'hòn đá tảng' của gia đình, tình yêu của cuộc đời tôi và là tân Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Michelle Obama”. Vợ chồng ông Obama được biết đến với hình ảnh gần gũi và thân thiện với công chúng. Ảnh: Getty. Tổng thống Mỹ Barack Obama trao giải thưởng Huân chương Tự do cho ngôi sao bóng rổ Kareem Abdul-Jabbar (trái) tại Phòng Đông của Tòa Bạch Ốc cuối tháng 11. Ảnh: Reuters. Thủ tướng Đức Angela Merkel tham dự họp báo sau khi hội đàm với Tổng thư ký Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tại thủ đô Berlin, Đức, ngày 2/6. Từng là chuyên gia ngành hóa học và vật lý, bà Angela Merkel nắm giữ cương vị thủ tướng Đức 3 nhiệm kỳ liên tiếp và khẳng định được tầm ảnh hưởng với khu vực cũng như thế giới. Ảnh: Reuters. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sau cuộc gặp của hai ông tại St. Petersburg, Nga ngày 9/8. Bộ lịch có hình ảnh ông chủ Điện Kremlin tập judo, chơi đùa với chó hay bức chụp cận mặt lúc ông mang kính râm... trở thành mặt hàng bán chạy tại Nhật trong tháng 9 và 10/2016. Ảnh: Reuters. Cái ngáp của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lúc ngồi cạnh cựu Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: Facundo Arrizabalaga. Cựu Thủ tướng Anh David Cameron dừng lại khi nói đến cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh nên rời đi hay ở lại EU bên ngoài căn nhà số 10 trên phố Downing, London ngày 21/6. Tờ Independent của Anh cho rằng ông David Cameron là thủ tướng tồi tệ nhất một thế kỷ qua sau canh bạc Brexit. Ảnh: Reuters. Màn chào đón Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AFP. Biểu cảm khó hiểu của ông Trump khi đứng cạnh cậu con trai út Barron Trump khi bế mạc hội nghị toàn quốc đảng Cộng hòa Arena ở Cleveland, Ohio, vào ngày 21/7. Ảnh: Getty.

