IS bất ngờ đánh chiếm hàng chục làng tại miền bắc Hama

Với một cuộc tấn công bất ngờ đêm ngày 20/11/2017, phiến quân IS đã tấn chiếm các làng Abu Hariq, Ma'sarah, Abu Kusur, Tulayhat, miền bắc Hama.

Trong một diễn biến bất ngờ, những phần tử phiến quân IS hoạt động bí mật trong khu vực miền bắc Hama lộ diện, tập trung binh lực nhanh chóng đánh chiếm 4 làng từ tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS, nguyên Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda Syria) trên khu vực giáp với chiến tuyến của quân đội Syria.

Vùng tấn công của IS trên chiến trường miền bắc Hama - ảnh South Front. Với một cuộc tấn công bất ngờ đêm ngày 20/11/2017, IS tấn công chiếm các làng Abu Hariq, Ma'sarah, Abu Kusur, Tulayhat. Đã có một số lượng lớn các tay súng IS đang ẩn nấp trong khu vực, được cho là nằm trong quyền kiểm soát của tổ chức khủng bố Al-Qaeda Syria HTS và tổ chức quân đội Syria tự do FSA ở Idlib và Hama. IS bắt đầu tấn công đêm ngày 20/141/201. Ảnh South Front. Sang ngày 21/11/2017, lực lượng khủng bố IS tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát trên vùng nông thôn miền bắc Hama, đánh chiếm 4 ngôi làng khác từ Hayat Tahrir al-Sham (HTS). South Front dẫn nguồn tin mạng xã hội cho biết, các tay súng khủng bố IS chiếm các làng Aliya, Suruj, Abu Marw và Umm Sahnk. Giao chiến đang diễn ra dữ dội trong làng Abu Khanadiq, IS cố gắng đánh chiếm làng này. Vùng IS tấn công chiếm giữ các khu dân cư của IS - ảnh South Front. Tình huống cho thấy IS có thể rất khó để tiêu diệt triệt để và cũng rất dễ hồi sinh. Tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al-Sham đang kiểm soát một vùng rộng lớn của tỉnh Idlib, Hama và gặp khó khăn trong việc ngăn chặn sự phát triển của IS trong khu vực. Một điểm đặc biệt là các lực lượng thuộc tổ chức Hồi giáo cực đoan, tham chiến cùng HTS tấn công quân đội Syria nhưng không khởi binh tấn công IS. Truyền thông Amaq - cơ quan thông tin chính thức của IS cho biết, lực lượng khủng bố đánh chiếm được các căn cứ của HTS tại Srooj, cùng với các khu định cư Aliya, Abu Maro, Abu Khanadiq, Abyan, Jubb Zreiq, Samiriyah, Judaydah và Wasitah. Như vậy đến thời điểm này, hàng chục thị trấn và làng mạc đã bị IS chiếm cứ. Các vùng IS mở rộng tấn công đánh chiếm địa bàn của tổ chức HTS (Al-Qaeda Syria)

Mặc dù IS đang đối mặt với sự hủy diệt trên chiến trường Syria – Iraq, tổ chức khủng bố HTS (al-Qaeda Syria) đang bị bao vây chặt ở Hama, Idlib, cuộc tấn công của IS trên vùng nông thôn miền đông bắc Hama là một điều kỳ lạ. Và như vậy không quân Nga sẽ tiếp tục truy đuổi và triệt tiêu tất cả các phần tử IS và HTS không nhân nhượng.

Ở một góc độ khác, sự phục sinh của IS ở Hama và Idlib cho thấy, một số đông các tay súng khủng bố IS đã chạy về Hama. Đến thời điểm này IS cố giành một vùng đất để có thể thu thập binh lực và kéo dài thêm sự tồn tại của mình cho đến khi diệt vong.