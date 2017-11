Hoành tráng cuộc diễu hành mừng Lễ Tạ ơn ở New York

Ngày 23/11, một cuộc diễu hành quy mô lớn mừng dịp Lễ Tạ ơn đã diễn ra tại thành phố New York, Mỹ. Đây là sự kiện truyền thống và đã thu hút hơn 3,5 triệu người tham gia. Ảnh: Reuters. Được biết, cuộc diễu hành năm nay diễn ra trong tình trạng an ninh được thắt chặt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Cuộc diễu hành trên đại lộ 6. Ảnh: Reuters. Đông đảo người dân bên đường theo dõi cuộc diễu hành dịp Lễ Tạ ơn ở Manhattan. Ảnh: Reuters. Mọi người ngồi trên cây thông Noel khổng lồ và hát vang trên đại lộ 6. Ảnh: Reuters. Cuộc diễu hành năm nay cũng quy tụ hàng nghìn nghệ sĩ và tình nguyện viên đến từ khắp nơi trên nước Mỹ. Ảnh: Reuters. Đoàn quân nhạc tham gia vào lễ diễu hành ở thành phố New York hôm 23/11. Ảnh: Reuters. Đoàn người di chuyển trên quãng đường dài hơn 4 km bắt đầu từ Công viên Trung tâm đến siêu thị Macy. Ảnh: Reuters. Một “ông già Noel” tham gia cuộc diễu hành mừng Lễ Tạ ơn. Ảnh: Reuters. Quả bóng Pikachu bay lơ lửng ở đại lộ 6. Ảnh: Reuters. Được biết, cuộc diễu hành truyền thống này đã được người New York lưu giữ trong suốt hơn 90 năm qua. Ảnh: Reuters. Đoàn đi ngang qua tòa Tháp Trump. Ảnh: Reuters. Rất đông người theo dõi cuộc diễu hành hoành tráng ở New York năm nay. Ảnh: Reuters. Công tác an ninh được thắt chặt khiến người dân cảm thấy yên tâm hơn khi tham gia. Ảnh: Reuters. Không khí nhộn nhịp trên Đại lộ 6. Ảnh: Reuters. Ban nhạc diễu hành đến từ trường Đại học Ohio diễu hành qua Đại lộ 6. Ảnh: Reuters. Mời quý độc giả xem video: "Mỹ tưng bừng ăn mừng Lễ Tạ ơn sau khi an ninh được thắt chặt hồi năm 2016"(Nguồn: Vietnam Plus)

