Hoàng tử Harry mời Obama dự đám cưới, “ngó lơ” Tổng thống Trump?

Danh sách khách mời dự đám cưới Hoàng gia Anh vào mùa xuân năm 2018 có thể sẽ không có tên Tổng thống Donald Trump do Hoàng tử Harry “không phải là fan” của nhà lãnh đạo Mỹ.



Theo tạp chí Nova, cô Meghan Markle, vị hôn thê của Hoàng tử Harry là một công dân Mỹ, do đó, khả năng Tổng thống Trump sẽ nhận được thiệp hồng báo hỷ.

Tuy nhiên, bản thân Hoàng tử Harry lại là người có tư tưởng phản đối và chỉ trích mạnh mẽ nhà lãnh đạo Mỹ. Hồi đầu năm nay, US Weekly đưa tin Hoàng tử Harry còn khẳng định mình “không phải là fan” của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hoàng tử Harry.

“Hoàng tử Harry cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump là mối đe dọa nghiêm trọng đối với vấn đề nhân quyền”, một nguồn tin chia sẻ với US Weekly.

Trong khi đó, cô Markle cũng là người không ưa gì ông Trump. Thậm chí, cô này từng miêu tả ông Trump là “người ghét phụ nữ” và đe dọa rời khỏi nước Mỹ nếu như ông Trump trở thành Tổng thống.

“Nếu ông Trump xuất hiện trong đám cưới Hoàng tử Harry vào mùa xuân năm 2018, làn sóng biểu tình sẽ xuất hiện. Khi Thủ tướng Theresa May mời ông Trump thực hiện chuyến thăm cấp quốc gia vào đầu năm nay, kết quả các cuộc trưng cầu cho thấy, 2 triệu người đã có ý định tham gia một cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Mỹ. Nguy cơ xảy ra tình trạng hỗn loạn xuất phát từ một cuộc biểu tình ngay trong lễ cưới Hoàng gia sẽ khiến cặp đôi Harry và Markle tránh mời ông Trump”, Nova nhận định.

Ngoài ra sự xuất hiện của một nhân vật cấp cao như Tổng thống Mỹ sẽ khiến các quan chức an ninh nước Anh đau đầu tìm cách bảo vệ. Bởi nhiều chuyên gia cho rằng, đám cưới Hoàng gia vào mùa xuân tới sẽ cần thắt chặt an ninh cao hơn so với đám cưới của Hoàng tử William hồi năm 2011.

Cũng theo Nova, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama sẽ được mời tham dự lễ cưới của Hoàng tử Harry. Bởi gia đình ông Obama có mối quan hệ thân thiết với Hoàng tử Harry và cả anh trai là Hoàng tử William.