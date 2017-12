Hoàng tử Ả-rập mất 6 tỷ USD để đổi tự do là ai?

Theo tờ Daily Mail, chính quyền Ả Rập Xê Út đã yêu cầu Hoàng tử Al-Waleed bin Talal chi ít nhất 6 tỷ USD để đổi lấy sự tự do cho bản thân sau các cáo buộc tham nhũng đầu tháng 11 năm nay. Ảnh: Zimbio. Được biết, Hoàng tử Ả Rập Xê Út Al-Waleed bin Talal, 62 tuổi, là một trong hàng chục thành viên hoàng gia, quan chức chính phủ và doanh nhân bị bắt giữ trong chiến dịch chống tham nhũng của Thái tử kế vị Mohammed bin Salman hồi đầu tháng 11/2017. Ảnh: Youtube. Cho đến nay, số tiền 6 tỷ USD là con số cao nhất mà Riyadh đã đàm phán với những thành viên hoàng gia và quan chức đang bị giam lỏng. Ảnh: Getty Images. Theo Wall Street Journal, Hoàng tử Al-Waleed Bin Talal sở hữu khối tài sản trị giá 18 tỷ USD. Nguồn tin tiết lộ, Hoàng tử Al-Waleed đang cố gắng để đạt được thỏa thuận đổi lấy tự do. Ảnh: AP. Hiện tại, ông Al-Waleed vẫn bị tạm giam cùng hàng chục người khác tại Khách sạn 5 sao Riyadh Ritz-Carlton. Ảnh: Tribune. Hoàng tử Al-Waleed bin Talal sinh ngày 7/3/1955 tại Jeddah, Ả Rập Xê Út. Ông là một doanh nhân, tỷ phú, nhà đầu tư và là một thành viên của Hoàng gia Ả Rập Xê Út. Ảnh: Indian Express. Al-Waleed bin Talal là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Công ty Kingdom Holding - Công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán Ả Rập Xê Út và có giá trị thị trường gần 9 tỷ USD. Ảnh: Getty Images. Vị hoàng tử 62 tuổi này còn là cổ đông lớn của dịch vụ đặt xe Lyft, tập đoàn khách sạn Accor và tập đoàn Four Seasons Hotel & Resorts. Ông cũng là nhà đầu tư lớn của các tập đoàn như Citigroup,…Ảnh: News.com.au. Năm 2008, Tạp chí TIME từng bình chọn Hoàng tử Al-Waleed vào danh sách 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Ảnh: The Sydney Morning Herald. Hồi tháng 11/2017, Forbes xếp Hoàng tử bin Talal đứng ở vị trí thứ 45 trong danh sách tỉ phú giàu nhất thế giới năm 2017, với khối tài sản ước tính 18 tỷ USD. Ảnh: Arabian Business. Mời độc giả xem video: Hoàng tử Al-Waleed bin Talal trả lời phỏng vấn hồi năm 2013 (Nguồn: Daily Mail/BBC Newsnight)

