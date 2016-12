Hình ảnh phiến quân IS tiếp tục đốt phá giếng dầu ở Qayyara

Giữa lúc chiến dịch giải phóng thành phố Mosul vẫn diễn ra ác liệt, phiến quân IS tiếp tục đốt hàng loạt giếng dầu ở thị trấn Qayyara để ngăn chặn đà tiến quân của các lực lượng Iraq. Ảnh: Giếng dầu bị đốt ở Qayyara, phía nam thành phố Mosul, ngày 21/12/2016. Khói đen bốc lên nghi ngút ở khu vực sản xuất dầu mỏ Qayyara hôm 21/12. Các công nhân dầu mỏ tập trung tại giếng dầu đã bị nhóm khủng bố IS phá hủy ở Qayyara hôm 21/12. Bầu trời tối sầm vì khói bụi do những giếng dầu bị đốt ở thị trấn Qayyara ngày 23/11. Những giếng dầu bị các tay súng IS đốt phá ở Qayyara nhìn từ trên cao ngày 23/11. Ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ và khói đen bốc lên ngùn ngụt từ những giếng dầu bị đốt ở Qayyara. Các tay súng phiến quân IS đã đốt những giếng dầu này hôm 4/11/2016 trước khi chúng tháo chạy khỏi Qayyara. Các nhân viên cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy tại các giếng dầu hôm 4/11. Người phụ nữ đứng từ xa nhìn giếng dầu ở Qayyara bị đốt cháy hôm 4/11. (Nguồn ảnh: Reuters)

