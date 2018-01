Hình ảnh nước Mỹ trong ngày đầu Chính phủ đóng cửa

Nhiều cơ quan chính phủ liên bang, công viên và địa điểm du lịch sử dụng ngân sách chính phủ ở Mỹ đã phải đóng cửa từ 0h ngày 20/1 sau khi Đảng Dân chủ và Cộng hòa ở Thượng viện Mỹ không thể đạt thỏa thuận để thông qua dự luật ngân sách liên bang mới cho phép Chính phủ nước này có thể tiếp tục hoạt động. Ảnh: AP. Khu vực trung tâm dành cho du khách tham quan tại Điện Capitol ở thủ đô Washington vắng vẻ hôm 20/1 trong ngày đầu Chính phủ Mỹ đóng cửa. Ảnh: Reuters. Một thành viên Thượng viện Mỹ cầm tấm biển có nội dung đổ lỗi cho Tổng thống Donald Trump về việc Chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt động. Ảnh: Reuters. Hạ nghị sĩ Pete Sessions trả lời phỏng vấn báo chí sau khi Quốc hội Mỹ không thông qua được dự luật ngân sách liên bang mới. Ảnh: Reuters. Tấm biển thông báo Tượng Nữ thần Tự do ở Manhattan, thành phố New York, bị đóng cửa ngày 20/1. Ảnh: Reuters. Người dân đi qua tấm biển thông báo đóng cửa tham quan Tượng Nữ thần tự do. Ảnh: Reuters. Viện bảo tàng Independence Hall ở Philadelphia cũng thông báo đóng cửa. Ảnh: Getty Images. Nhà Trắng mới đây công bố bức ảnh chụp Tổng thống Trump vẫn làm việc trong ngày đầu Chính phủ Mỹ đóng cửa. Ảnh: CNN. Hình ảnh Tòa Quốc hội Mỹ được chụp ngay sau khi chính phủ nước này bắt đầu ngưng hoạt động từ 0h ngày 20/1. Ảnh: Reuters. Nhân viên an ninh đứng gác trong tòa Quốc hội Mỹ ngày 20/1/2018. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Chính phủ Mỹ chính thức tuyên bố đóng cửa (Nguồn: VTC1)

