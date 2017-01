Hình ảnh kinh hoàng bạo loạn ở nhà tù Brazil, 33 người chết

Theo Daily Mail, vụ bạo loạn ở nhà tù Brazil xảy ra tại Agricola de Monte Cristo (ảnh), nhà tù lớn nhất bang Roraima, hôm 6/1. Ảnh: Getty Images. BandNews dẫn lời người đứng đầu lực lượng an ninh của bang Roraima, Uziel de Castro, cho rằng vụ bạo loạn ngày 6/1 do First Capital Command (PCC), một băng đảng ma túy hoạt động tập trung ở Sao Paulo, gây ra. Ảnh: Getty Images. Vụ việc xảy ra chỉ 5 ngày sau một vụ bạo loạn tương tự tại bang Amazonas làm 56 tù nhân thiệt mạng. Ảnh: Cảnh sát điều tra và nhân viên pháp y tại hiện trường sau khi Adriano de Oliveira bị sát hại tại Manaus, Brazil. Ảnh: Reuters. Cảnh sát Brazil phong tỏa các con đường ở Manaus. Các nhà chức trách cho hay, có 12 kẻ tấn công và hơn 180 tù nhân đã trốn thoát. Ảnh: Reuters. Một công nhân đào mộ tại nghĩa trang Taruma ở Manaus để chôn cất những tù nhân thiệt mạng trong vụ bạo loạn kinh hoàng. Ảnh: Reuters. Chiết xe chở cảnh sát chống bạo động Brazil tại một chốt kiểm soát gần nhà tù Agricola de Monte Cristo, nơi 33 tù nhân bị sát hại hôm 6/1. Ảnh: Reuters. Người thân của các tù nhân lo lắng chờ tin tức bên ngoài nhà tù ở Roraima ngày 6/1. Ảnh: Reuters. Cảnh sát chống bạo động Brazil đi vào một nhà tù công cộng ở Manaus, nơi một số tù nhân được chuyển đến sau vụ bạo loạn trước đó. Ảnh: Reuters. Rất đông người nhà của các tù nhân ngóng chờ tin tức tại một chốt kiểm soát gần nhà tù Agricola de Monte Cristo hôm 6/1. Ảnh: Reuters.

