Hình ảnh đáng sợ về “màn sương độc hại” ở Ấn độ và Pakistan

Màn sương xám dày bao phủ khu vực thủ đô Ấn Độ do ô nhiễm không khí chạm mức nguy hiểm. (Ảnh: AP) Khung cảnh nhìn xuống từ tầng 10 một tòa nhà ở New Delhi. (Ảnh: AP) Nhân viên môi trường làm việc giữa màn khói bụi dày đặc ở Ấn Độ. (Ảnh: Reuters) Các tòa nhà dân cư bị phủ một màn khói dày đến nỗi không thể trông thấy ở phía xa. (Ảnh: AP) Giao thông trong cảnh ô nhiễm trầm trọng. (Ảnh: AP) Người mẹ vừa đón con về đang di chuyển trong màn khói bụi dày. Ô nhiễm không khí do khói bụi đốt cây cối, xả thải từ các nhà máy công nghiệp và phương tiện giao thông đã trở nên trầm trọng trong năm 2017. (Ảnh: AP) Những chiếc xe ô tô chen nhau trong màn khói bụi nặng nề. (Ảnh: AP) Tại Pakistan, khói bụi cũng dày không kém, nhiều người dân không dám ra khỏi nhà vì lo sợ các vấn đề về hô hấp. Trẻ em Pakistan vui chơi trong không khí ô nhiễm. (Ảnh: AP)

