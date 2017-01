Hình ảnh dân thường Iraq tháo chạy khỏi chảo lửa Mosul

Trong bối cảnh chiến dịch đánh bật phiến quân IS bước vào giai đoạn hai, hàng trăm dân thường Iraq đã ồ ạt chạy khỏi thành phố Mosul để tránh bị thương vong. Ảnh FNA Trẻ em và phụ nữ Iraq đứng chờ xe buýt để đưa họ rời khỏi chảo lửa Mosul. Ảnh FNA Họ mang theo cả chăn đệm trong lúc tháo chạy. Ảnh FNA Thanh niên cầm theo cờ trắng trong đoàn người chạy khỏi Mosul. Ảnh FNA Những nam giới người Iraq ngồi sau xe tải để đưa tới nơi an toàn. Ảnh FNA Một binh sỹ Iraq hướng dẫn người dân lên xe. Ảnh FNA Một nhóm người dân đi bộ tới địa điểm cắm chốt của lực lượng Iraq. Ảnh FNA Hàng trăm người ngồi tập trung tại một điểm đón để chờ xe chở tới nơi an toàn hơn. Ảnh FNA Trong lúc này, lực lượng đặc nhiệm Iraq mới giành thêm 2 quận chiến lược ở Mosul trong chiến dịch giải phóng thành phố này khỏi IS. Ảnh FNA Hình ảnh lính đặc nhiệm Iraq ở chiến trường Mosul. Ảnh FNA Ảnh FNA Một người lính Iraq giao chiến với IS ở Mosul. Ảnh FNA Lính Iraq ở chiến tuyến Mosul. Ảnh FNA

Trong bối cảnh chiến dịch đánh bật phiến quân IS bước vào giai đoạn hai, hàng trăm dân thường Iraq đã ồ ạt chạy khỏi thành phố Mosul để tránh bị thương vong. Ảnh FNA Trẻ em và phụ nữ Iraq đứng chờ xe buýt để đưa họ rời khỏi chảo lửa Mosul. Ảnh FNA Họ mang theo cả chăn đệm trong lúc tháo chạy. Ảnh FNA Thanh niên cầm theo cờ trắng trong đoàn người chạy khỏi Mosul. Ảnh FNA Những nam giới người Iraq ngồi sau xe tải để đưa tới nơi an toàn. Ảnh FNA Một binh sỹ Iraq hướng dẫn người dân lên xe. Ảnh FNA Một nhóm người dân đi bộ tới địa điểm cắm chốt của lực lượng Iraq. Ảnh FNA Hàng trăm người ngồi tập trung tại một điểm đón để chờ xe chở tới nơi an toàn hơn. Ảnh FNA Trong lúc này, lực lượng đặc nhiệm Iraq mới giành thêm 2 quận chiến lược ở Mosul trong chiến dịch giải phóng thành phố này khỏi IS. Ảnh FNA Hình ảnh lính đặc nhiệm Iraq ở chiến trường Mosul. Ảnh FNA Ảnh FNA Một người lính Iraq giao chiến với IS ở Mosul. Ảnh FNA Lính Iraq ở chiến tuyến Mosul. Ảnh FNA