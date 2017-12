Hiện trường xe tải lao vào đám đông sau hỗn chiến ở Mỹ

Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời các nhà chức trách cho biết, vụ xe tải lao vào đám đông ở New York, Mỹ, xảy ra vào khoảng 4h45 sáng ngày 3/12 (giờ địa phương). Ảnh: Twitter. Khi đó, một tài xế đã cố tình lao chiếc xe Hyundai Sonata vào 6 người đang ẩu đả bên ngoài một quán bar ở quận Queens, thành phố New York, khiến một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương. Nạn nhân tử vong được xác định là nam giới. Ảnh: Twitter. Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công hôm 3/12. Ảnh: New York Post. Ngay sau khi gây án, lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Những người bị thương mau chóng được đưa tới một bệnh viện địa phương cấp cứu. Ảnh: Sputnik. Ảnh: RT. AP dẫn lời một cảnh sát New York cho biết, tài xế đã lao xe vào các nạn nhân sau một vụ hỗn chiến bằng dao. Tuy nhiên, vụ việc lần này được cho là không liên quan đến hành động khủng bố. Ảnh: RT. Theo New York Post, sức khỏe của hai người đàn ông bị đâm trong vụ hỗn chiến đã ổn định sau khi được điều trị trong bệnh viện. Ảnh: RT. Nhiều người dân tập trung gần khu vực xảy ra vụ hỗn chiến và đâm xe ở New York sáng 3/12. Ảnh: Sputnik. Hiện chưa rõ động cơ gây án của hung thủ. Cảnh sát Mỹ đang tiếp tục điều tra vụ việc. Trước đó, phiến quân IS đã tiến hành nhiều vụ tấn công bằng xe tải tại những địa điểm tập trung đông người ở Mỹ và Châu Âu. Ảnh: Cảnh sát và các nhà điều tra tại hiện trường vụ đâm xe ở New York ngày 3/12. Ảnh: RT. Gần đây nhất, ngày 31/10, ít nhất 8 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng bằng xe bán tải ở New York. Ảnh: Reuters. Mời quý độc giả xem video về vụ đâm xe ở thành phố New York ngày 3/12 (Nguồn: RT/Youtube)

