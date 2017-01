Hiện trường tàu hỏa trật bánh ở Mỹ, 103 người bị thương

RT đưa tin, vụ tai nạn tàu hỏa trật bánh ở Mỹ xảy ra vào khoảng 8h30 sáng ngày 4/1 (giờ địa phương). Ảnh: RT. Khi đó, một đoàn tàu thuộc công ty đường sắt Long Island đã bị trật khỏi đường ray tại nhà ga Atlantic ở Brooklyn, thành phố New York. Ảnh: RT. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường. Ảnh: RT. “103 người bị thương trong vụ tai nạn tàu hỏa này. May mắn, tất cả những người bị thương đều không bị đe dọa tới tính mạng”, Sở cứu hỏa New York cho biết. Nhiều người được đưa ra khỏi ga tàu bằng cáng. Ảnh: RT. Tại hiện trường, cửa kính của một số toa tàu đã bị vỡ toang. Ảnh: RT. Video được ghi lại từ hiện trường cho thấy, đoàn tàu đâm vào một cửa ra vào ở ga tàu Atlantic sau khi trật bánh khỏi đường ray. Ảnh: RT. Lực lượng cứu hộ tập trung bên ngoài nhà ga Atlantic ở thành phố New York ngày 4/1. Ảnh: Daily Mail. Một nạn nhân bị thương được đưa tới bệnh viện. Ảnh: Daily Mail. Hiện, cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: RT.

