Cận cảnh tuyến đường xảy ra khủng bố ngày Halloween ở Mỹ

Theo Daily Mail, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 8 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở New York hôm 31/10. Ảnh: Daily Mail. Nghi phạm Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29 tuổi, đã lao xe vào làn đường dành cho người đi xe đạp trên phố Houston, Manhattan, vào khoảng 3h05 chiều ngày 31/10 (theo giờ địa phương). Ảnh: AP. Chiếc xe tải chỉ dừng lại sau khi lao trúng một chiếc xe buýt trường học trên phố Chambers, khiến hai em nhỏ bị thương và một người nguy kịch. Ảnh: AP. Nguồn tin cho hay, kẻ tấn công đã hét lớn “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại) khi thực hiện vụ tấn công trên. Ảnh: Reuters. Hiện trường vụ đâm xe ở thành phố New York. Ảnh: Reuters. Thị trưởng New York Bill de Blasionhận định đây được coi là vụ tấn công khủng bố. Ảnh: Daily Mail. Cảnh sát New York tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Reuters. Phụ huynh của một trường tiểu học gần đó đưa con cái họ đến nơi an toàn ngay sau thời điểm vụ khủng bố xảy ra, được biết vụ tấn công diễn ra vào đúng giờ tan học. Ảnh: Reuters. Một nạn nhân bị thương trong vụ tấn công được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Ảnh: AP. Những chiếc xe tải bị tông bẹp dúm nằm trên đường. Ảnh: Reuters. Một hình ảnh khác tại hiện trường vụ tấn công được ghi lại. Ảnh: Daily Mail. Chiếc xe tải gây án biến dạng sau cú đâm trực diện vào một chiếc xe buýt chở học sinh gần đó. Ảnh: Daily Mail. Cảnh sát đứng cạnh thi thể nạn nhân xấu số tại hiện trường. Ảnh: AP. Chân dung nghi phạm Sayfullo Habibullaevic Saipov, người Uzbekistan. Ảnh: ABC 7. Được biết, Sayfullo Habibullaevic Saipov đã nhập cư vào Mỹ năm 2010. Y từng sống ở Ohio và Florida, trước khi chuyển tới New Jersey. Y là một tài xế của hãng Uber. Các nhà chức trách Mỹ đang tiếp tục điều tra vụ việc. Ảnh: Twitter. Ảnh: Daily Mail.

Theo Daily Mail, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 8 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở New York hôm 31/10. Ảnh: Daily Mail. Nghi phạm Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29 tuổi, đã lao xe vào làn đường dành cho người đi xe đạp trên phố Houston, Manhattan, vào khoảng 3h05 chiều ngày 31/10 (theo giờ địa phương). Ảnh: AP. Chiếc xe tải chỉ dừng lại sau khi lao trúng một chiếc xe buýt trường học trên phố Chambers, khiến hai em nhỏ bị thương và một người nguy kịch. Ảnh: AP. Nguồn tin cho hay, kẻ tấn công đã hét lớn “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại) khi thực hiện vụ tấn công trên. Ảnh: Reuters. Hiện trường vụ đâm xe ở thành phố New York. Ảnh: Reuters. Thị trưởng New York Bill de Blasionhận định đây được coi là vụ tấn công khủng bố . Ảnh: Daily Mail. Cảnh sát New York tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Reuters. Phụ huynh của một trường tiểu học gần đó đưa con cái họ đến nơi an toàn ngay sau thời điểm vụ khủng bố xảy ra, được biết vụ tấn công diễn ra vào đúng giờ tan học. Ảnh: Reuters. Một nạn nhân bị thương trong vụ tấn công được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Ảnh: AP. Những chiếc xe tải bị tông bẹp dúm nằm trên đường. Ảnh: Reuters. Một hình ảnh khác tại hiện trường vụ tấn công được ghi lại. Ảnh: Daily Mail. Chiếc xe tải gây án biến dạng sau cú đâm trực diện vào một chiếc xe buýt chở học sinh gần đó. Ảnh: Daily Mail. Cảnh sát đứng cạnh thi thể nạn nhân xấu số tại hiện trường. Ảnh: AP. Chân dung nghi phạm Sayfullo Habibullaevic Saipov, người Uzbekistan. Ảnh: ABC 7. Được biết, Sayfullo Habibullaevic Saipov đã nhập cư vào Mỹ năm 2010. Y từng sống ở Ohio và Florida, trước khi chuyển tới New Jersey. Y là một tài xế của hãng Uber. Các nhà chức trách Mỹ đang tiếp tục điều tra vụ việc. Ảnh: Twitter. Ảnh: Daily Mail.