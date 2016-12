Hiện trường sập mỏ than ở Ấn Độ, nhiều người thương vong

RT đưa tin, vụ sập mỏ than ở Ấn Độ xảy ra tại quận Godda, bang Jharkhand, vào đêm 29/12. Ảnh: NDMA India. Khi đó, một đống chất thải hầm mỏ đổ sập xuống tại lối vào khu mỏ Rajmahal thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Eastern Coalfields. Ảnh: ANI. Theo Hindustan Times, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 10 thi thể đã được đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn hầm mỏ nghiêm trọng này. Ảnh: ANI. Nhiều người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Khoảng 50 người được cho là vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát. Ảnh: ANI. Ngay sau khi vụ sập mỏ than xảy ra, cảnh sát và lực lượng cứu hộ mau chóng được triển khai tới hiện trường. Ảnh: ANI. “Chúng tôi đang tập trung cứu người bị mắc kẹt trong mỏ than này. Nhiều phương tiện, máy móc cũng đã bị chôn vùi”, một cảnh sát Ấn Độ cho biết. Ảnh: ANI. Công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn khẩn trương được tiến hành. Ảnh: ANI. Giới chức Ấn Độ đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ sập mỏ nghiêm trọng này. Ảnh: ANI. Một nạn nhân bị thương trong vụ sập mỏ than ở Ấn Độ hôm 29/12. Ảnh: ANI.

