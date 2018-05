Hiểm nguy rình rập phóng viên trên chiến trường

Các phóng viên Afghanistan xuất hiện tại hiện trường vụ nổ bom thứ hai ở thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 30/4/2018. Phiến quân IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về hai vụ đánh bom ở Kabul hôm 30/4 khiến 26 người thiệt mạng. (Nguồn ảnh: Reuters) Nhà báo người Palestine Yaser Murtaja, 30 tuổi, đã bị thương trong cuộc đụng độ với binh sĩ Israel ở biên giới Israel-Gaza, miền nam Dải Gaza ngày 6/4/2018. Phóng viên ảnh của hãng thông tấn Reuters Gleb Garanich vẫn tác nghiệp dù bị thương trong cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động tại Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 30/11/2013. Phóng viên chiến trường của New York Times Tyler Hicks (phải, đeo kính) và Lynsey Addario (ngoài cùng bên trái), phóng viên ảnh của Getty Images John Moore (thứ hai từ trái sang), phóng viên ảnh tự do Holly Pickett (thứ ba từ trái sang) và phóng viên ảnh tự do Philip Poupin (thứ tư từ trái sang) tháo chạy trong một vụ đánh bom nhằm vào chốt kiểm soát gần mỏ dầu Ras Lanuf, Libya, ngày 11/3/2011. Phóng viên người Pháp Remi Ochlik tác nghiệp tại Cairo, Ai Cập, ngày 23/11/2011. Được biết, Remi đã thiệt mạng tại thành phố Homs, Syria, ngày 22/2/2012. Yannis Behrakis, một phóng viên ảnh người Hy Lạp làm việc cho hãng thông tấn Reuters, nấp sau bức tường trong một cuộc đấu súng giữa lực lượng Israel và phiến quân Palestine ở thành phố Ramallah, Bờ Tây, hồi tháng 3/2001. Một binh sĩ Iraq đưa một nhà báo bị thương ở chân trong cuộc giao tranh giữa lực lượng Iraq và phiến quân IS tới bệnh viện gần khu vực Thành cổ Mosul ngày 13/7/2017. Lễ tang của nhà báo người Palestine Ahmed Abu Hussein, 24 tuổi, tại Dải Gaza ngày 26/4/2018. Anh qua đời do bị thương trong lúc đưa tin về cuộc biểu tình dọc biên giới Gaza-Israel cách đây hai tuần. Nữ phóng viên chạy đến nơi ẩn nấp để tránh các tay súng bắn tỉa IS ở Aleppo, Syria, ngày 10/10/2014. Phóng viên Ayman al-Sahili của hãng thông tấn Reuters bị trúng đạn ở chân khi anh đang cố ghi lại những hình ảnh chiến sự ở thành phố Aleppo, Syria, ngày 31/12/2012. Nữ nhà báo ngã xuống đất sau khi hít phải hơi cay trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và người biểu tình Palestine gần biên giới Israel-Gaza ngày 23/10/2015.Phóng viên tự do người Palestine Moamen Qreiqea ngồi xe lăn chụp ảnh những người biểu tình đang kêu gọi Israel thả những tù binh Palestine mà quân đội nước này đã bắt giam, tại thành phố Gaza ngày 1/10/2012. Người dân Palestine khiêng một phóng viên bị thương trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và phiến quân Palestine tại thành phố Jenin ở Bờ Tây ngày 24/5/2005. Phóng viên David Lewis (trái) làm việc cho hãng tin Reuters nấp sau một chiếc xe bọc thép của Liên Hợp Quốc trong một vụ xả súng ở Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Công-gô, ngày 11/11/2006. Phóng viên Abed Qmar Qusini người Palestine làm việc cho hãng tin Reuters ngã xuống đường sau khi bị thương trong cuộc đụng độ ở thành phố Nablus, Bờ Tây, ngày 3/5/2004. Mời độc giả xem thêm video: Những phóng viên chiến trường ở Syria (Nguồn: BBC/VTC14)

Các phóng viên Afghanistan xuất hiện tại hiện trường vụ nổ bom thứ hai ở thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 30/4/2018. Phiến quân IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về hai vụ đánh bom ở Kabul hôm 30/4 khiến 26 người thiệt mạng. (Nguồn ảnh: Reuters) Nhà báo người Palestine Yaser Murtaja, 30 tuổi, đã bị thương trong cuộc đụng độ với binh sĩ Israel ở biên giới Israel-Gaza, miền nam Dải Gaza ngày 6/4/2018. Phóng viên ảnh của hãng thông tấn Reuters Gleb Garanich vẫn tác nghiệp dù bị thương trong cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động tại Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 30/11/2013. Phóng viên chiến trường của New York Times Tyler Hicks (phải, đeo kính) và Lynsey Addario (ngoài cùng bên trái), phóng viên ảnh của Getty Images John Moore (thứ hai từ trái sang), phóng viên ảnh tự do Holly Pickett (thứ ba từ trái sang) và phóng viên ảnh tự do Philip Poupin (thứ tư từ trái sang) tháo chạy trong một vụ đánh bom nhằm vào chốt kiểm soát gần mỏ dầu Ras Lanuf, Libya, ngày 11/3/2011. Phóng viên người Pháp Remi Ochlik tác nghiệp tại Cairo, Ai Cập, ngày 23/11/2011. Được biết, Remi đã thiệt mạng tại thành phố Homs, Syria, ngày 22/2/2012. Yannis Behrakis, một phóng viên ảnh người Hy Lạp làm việc cho hãng thông tấn Reuters, nấp sau bức tường trong một cuộc đấu súng giữa lực lượng Israel và phiến quân Palestine ở thành phố Ramallah, Bờ Tây, hồi tháng 3/2001. Một binh sĩ Iraq đưa một nhà báo bị thương ở chân trong cuộc giao tranh giữa lực lượng Iraq và phiến quân IS tới bệnh viện gần khu vực Thành cổ Mosul ngày 13/7/2017. Lễ tang của nhà báo người Palestine Ahmed Abu Hussein, 24 tuổi, tại Dải Gaza ngày 26/4/2018. Anh qua đời do bị thương trong lúc đưa tin về cuộc biểu tình dọc biên giới Gaza-Israel cách đây hai tuần. Nữ phóng viên chạy đến nơi ẩn nấp để tránh các tay súng bắn tỉa IS ở Aleppo, Syria, ngày 10/10/2014. Phóng viên Ayman al-Sahili của hãng thông tấn Reuters bị trúng đạn ở chân khi anh đang cố ghi lại những hình ảnh chiến sự ở thành phố Aleppo, Syria, ngày 31/12/2012. Nữ nhà báo ngã xuống đất sau khi hít phải hơi cay trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và người biểu tình Palestine gần biên giới Israel-Gaza ngày 23/10/2015. Phóng viên tự do người Palestine Moamen Qreiqea ngồi xe lăn chụp ảnh những người biểu tình đang kêu gọi Israel thả những tù binh Palestine mà quân đội nước này đã bắt giam, tại thành phố Gaza ngày 1/10/2012. Người dân Palestine khiêng một phóng viên bị thương trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và phiến quân Palestine tại thành phố Jenin ở Bờ Tây ngày 24/5/2005. Phóng viên David Lewis (trái) làm việc cho hãng tin Reuters nấp sau một chiếc xe bọc thép của Liên Hợp Quốc trong một vụ xả súng ở Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Công-gô, ngày 11/11/2006. Phóng viên Abed Qmar Qusini người Palestine làm việc cho hãng tin Reuters ngã xuống đường sau khi bị thương trong cuộc đụng độ ở thành phố Nablus, Bờ Tây, ngày 3/5/2004. Mời độc giả xem thêm video: Những phóng viên chiến trường ở Syria (Nguồn: BBC/VTC14)