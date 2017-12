Hết đường bộ, dân Triều Tiên lại “trốn” sang Hàn bằng đường biển

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn từ Bộ Thống Nhất Hàn Quốc ngày 21/12 đã đưa tin về vụ việc hai người dân Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc bằng đường biển.



“Máy bay tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã phát hiện một con thuyền gỗ nhỏ ở cách quần đảo Dokdo khoảng 100 km về phía bắc vào khoảng 11h30 ngày 20/12”, một quan chức Hàn Quốc cho biết.

Ảnh minh họa một binh sĩ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Vị quan chức Hàn Quốc nói thêm, hai người Triều Tiên trên con thuyền đánh cá này nói rằng họ có ý định đào tẩu.

“Trông họ không nhiều tuổi lắm và dường như đã lênh đênh trên biển trong thời gian dài”, vị quan chức Hàn cho hay.

Hiện, các nhà chức trách Hàn Quốc đang thẩm vấn hai người đàn ông Triều Tiên đào tẩu nói trên theo đúng quy trình.

Mời quý độc giả xem video: Binh sĩ Triều Tiên đào tẩu (Nguồn: The Korea Herald)

Có thể thấy, nhiều người Triều Tiên liên tục đào tẩu sang Hàn Quốc trong thời gian gần đây. Gần đây nhất, ngày 21/12, lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc qua khu vực phân giới ở vùng phi quân sự DMZ giữa hai nước.

Trước đó, ngày 13/11, binh sĩ Oh Chong Song, 24 tuổi, đã bị các binh sĩ Triều Tiên canh gác ở DMZ bắn trọng thương khi trên đường vượt biên từ Triều Tiên sang Hàn Quốc. Sau đó, ba binh sĩ Hàn Quốc đã đưa Oh tới nơi an toàn và ngay lập tức Oh được đưa bệnh viện bằng trực thăng quân sự để tiến hành phẫu thuật.

Theo số liệu thống kê của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, 15 người Triều Tiên, trong đó có 4 binh sĩ, đã đào tẩu Hàn Quốc trong năm 2017. Con số này nhiều gấp ba so với năm 2016 với 5 người, bao gồm một binh sĩ và 4 dân thường (Triều Tiên).