HĐBA thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên

Ngày 22/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên.

Cụ thể, nghị quyết cấm gần 90% các sản phẩm dầu mỏ tinh chế xuất khẩu sang Triều Tiên bằng việc đặt ra một mức trần 500.000 thùng mỗi năm, đồng thời yêu cầu cho hồi hương các lao động Triều Tiên ở nước ngoài trong vòng 12 tháng.



Đại sứ Nhật Bản, quốc gia giữ cương vị chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 12, cho biết toàn bộ 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an đều bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trừng phạt mới do Mỹ soạn thảo.

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên tại cuộc họp ở New York, Mỹ ngày 22/12. ((Nguồn: AFP/TTXVN). Với nghị quyết mới này, tổng cộng Hội đồng Bảo an đã thông qua 4 nghị quyết trừng phạt Triều Tiên trong năm nay. Giới phân tích cho rằng các biện pháp trừng phạt tăng cường này có thể tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế Triều Tiên. Bởi lẽ nếu được thực thi lệnh hạn chế xuất khẩu dầu mỏ sẽ là thảm họa đối với ngành công nghiệp Triều Tiên, trong khi việc buộc phải hồi hương lao động ở nước ngoài sẽ cắt đứt nguồn ngoại tệ sống còn không chỉ đối với chính phủ nước này mà cả nền kinh tế thị trường mới nổi lên của Triều Tiên.