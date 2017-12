Giáng sinh lạnh lẽo của người vô gia cư giữa lòng London

Theo Reuters, gần 1.000 người vô gia cư đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất không có nhà ở thủ đô London. Họ nằm ngủ ngay ngoài đường phố trong tiết trời giá lạnh của mùa đông khi ngày lễ Giáng sinh đang đến rất gần. Ảnh: Reuters. Tổ chức từ thiện Shelter ước tính, nước Anh hiện có hơn 300 nghìn người vô gia cư, tăng thêm 13 nghìn người so với năm ngoái. Khoảng gần 130 trẻ em không có nhà trong dịp Giáng sinh năm 2017. Ảnh: Reuters. Và theo số liệu chính thức, hơn 4.000 người phải ngủ ngoài đường phố trên khắp nước Anh vào mỗi buổi tối. Ảnh: Reuters. “Tất cả những gì chúng tôi thực sự muốn chính là có một chỗ ở của riêng mình”, Jimmy, một người vô gia cư nằm ngay tại ga tàu điện ngầm gần Trạm Waterloo, chia sẻ. Ảnh: Reuters. Bryan, 51 tuổi, trở thành người không nhà cửa sau khi ông gặp phải nhiều vấn đề cá nhân rắc rối khiến ông chìm trong rượu và ma túy. Ảnh: Reuters. “Tình hình bây giờ ngày càng trở nên tồi tệ hơn”, ông Bryan, từng suýt chết vì bệnh viêm phổi vào năm trước, nói thêm. Ảnh: Reuters. Một số người dựng tạm lều ngay bên ngoài nhà hát Piccadilly ở thủ đô London. Ảnh: Reuters. Chính phủ Anh đã đặt ra mục tiêu giảm một nửa số người phải ngủ vạ vật ngoài đường phố vào năm 2022 và xóa bỏ hoàn toàn thực trạng này vào năm 2027. Ảnh: Reuters. Tuần trước, Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng chính phủ sẽ chi 500 triệu bảng Anh để giải quyết tình trạng vô gia cư. Ảnh: Reuters. “Chúng tôi không muốn nhìn thấy bất cứ người vô gia cư nào hay bất cứ người dân nào phải ngủ vạ vật ngoài đường phố”, bà May nói. Ảnh: Reuters. Tuy nhiên, những nhà chỉ trích cho rằng, chính phủ đã không đưa ra các biện pháp thực sự để giải quyết thực trạng này và cảnh báo tình trạng có thể sẽ tồi tệ hơn. Ảnh: Reuters. Mời quý độc giả xem thêm video về nô lệ trẻ em ở Ấn Độ (Nguồn: CNN)

