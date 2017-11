Gia thế bất ngờ của các cô dâu Hoàng gia Anh

Công nương Diana sinh ngày 1/7/1961 trong một gia đình quý tộc ở làng Sandringham, Norfolk, Anh. Bà là con gái của Bá tước Spencer thứ 8. Được biết, dòng họ Spencer là một trong những gia đình danh tiếng lâu đời nhất tại Anh và từng có mối quan hệ mật thiết với gia đình Hoàng gia trong nhiều đời. Ảnh: CNN. Công nương Diana lần đầu gặp Thái tử Charles vào tháng 11/1977 tại một cuộc đi săn do gia đình Spencer tổ chức. Bà được Hoàng gia Anh chọn là người thích hợp với ngôi vị hoàng hậu tương lai. Sau đó, “đám cưới thế kỷ” của Thái tử Charles với Công nương Diana diễn ra vào ngày 29/7/1981 tại nhà thờ St. Paul. Ảnh: Daily Mail. Tuy nhiên, Công nương Diana qua đời khi mới chỉ 36 tuổi trong một vụ tai nạn xe hơi tại Pháp. Sự ra đi bất ngờ của Công nương Diana khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, thương xót. Được biết, hơn 32 triệu người đã theo dõi lễ tang của Công nương Diana trên truyền hình Anh. Ảnh: Daily Mail. Camilla, Nữ Công tước xứ Cornwall, cũng là một nàng dâu đặc biệt trong gia đình Hoàng gia Anh. Bà sinh ngày 17/7/1947 trong một gia đình quý tộc. Cha bà từng tham gia Thế chiến II và hai lần được trao tặng Huân chương vì những cống hiến của mình. Camilla được giáo dục tại trường học của Nữ hoàng trước khi du học ở Thụy Sĩ và Pháp. Ảnh: The Sun. Vào ngày 8/4/2005, hôn lễ của Camilla và Thái tử Charles đã diễn ra tại Windsor Town Hall. Bà là vợ thứ hai và cũng chính là người yêu cũ của Thái tử Charles. Ảnh: Daily Express. Được biết, trước khi kết hôn với Thái tử Charles, bà Camilla đã từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Ảnh: Getty. Công nương Kate Middleton là một cô dâu Hoàng gia Anh có xuất thân từ thường dân. Cô sinh ngày 9/1/1982 tại Reading, Berkshire, Anh. Ảnh: Daily Record. Năm 2001, Middleton trở thành sinh viên của Đại học St Andrews ở vùng Fife, Scotland, và đến năm 2005, cô tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ về lĩnh vực lịch sử nghệ thuật. Trong một buổi trình diễn thời trang gây quỹ từ thiện hồi năm 2002, Middleton đã gặp người chồng hiện nay của cô, đó chính là Hoàng tử William. Ảnh: Daily Mirror. Ngày 29/4/2011, lễ cưới của Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton đã diễn ra tại Tu viện Westminster. Theo ước tính, lễ cưới của Hoàng tử William đã thu hút 2 tỉ người xem trên toàn thế giới và 24,5 triệu người đã có mặt để theo dõi sự kiện này tại Anh. Hiện tại, Công nương Kate Middleton đang rất hạnh phúc khi đang mang bầu lần thứ ba. Ảnh: Hello Magazine.Gia đình Hoàng gia Anh chuẩn bị đón thêm một nàng dâu nữa cũng có xuất thân thường dân vào đầu năm 2018, đó chính là nữ diễn viên người Mỹ xinh đẹp Meghan Markle, hôn thê của Hoàng tử Harry. Ảnh: US Weekly. Meghan Markle sinh ngày 4/8/1981 tại Los Angeles, bang California, Mỹ. Cô đã tốt nghiệp trường Đại học Tây Bắc Mỹ vào năm 2003. Ảnh: People. Được biết, Meghan Markle từng kết hôn với Trevor Engleson, một diễn viên kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ, vào năm 2011. Tuy nhiên, cặp đôi đã “đường ai nấy đi” vào năm 2013. Ảnh: Daily Express. Mời quý độc giả xem video: Meghan Markle là ai? (Nguồn: Guardian)

