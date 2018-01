Giá rét kinh hoàng ở miền Đông nước Mỹ, nhiệt độ -40 độ C

Thông tin đợt rét ở miền Đông nước Mỹ được VOV cho hay:

Trong ngày 6/1, từ khu vực phía Bắc bang Florida qua thành phố New York đến vùng New England, hàng chục triệu người dân đã đồng loạt nhận được cảnh báo về đợt rét đậm, rét hại cùng tình trạng băng giá khi nhiệt độ tại một số nơi ở phía Bắc dự báo xuống mức - 40oC.

Thành phố New York chìm trong tuyết trắng. Ảnh: AP

Trong khi đó, các khu vực ở phía Nam được dự báo nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn 20oC so với mức trung bình. Các nhà khí tượng học cảnh báo tình trạng giá buốt này "rất nguy hiểm" bởi có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân.



Trước đó, ngày 4/1, một trận bão tuyết dữ dội được mệnh danh là "bom bão" gây ra tuyết rơi dày và giá rét kỷ lục đã hoành hoành tại khu vực này, khiến khoảng 4.300 chuyến bay bị hủy và 3.500 chuyến bay bị hoãn.

Giới chức địa phương đã huy động hàng nghìn máy dọn tuyết để dọn đường sau khi tuyết rơi dày tới 30cm ở các vùng nông thôn ở New England và New York chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Cho tới nay đã có ít nhất 19 người thiệt mạng liên quan đến thời tiết lạnh giá và bão tuyết.

Chỉ trong ngày 5/1, hơn 1.000 chuyến bay tại các sân bay lớn ở New York, Philadelphia và khu vực thủ đô Washington đã bị hủy. Hai máy bay đã va chạm nhẹ tại 1 sân bay New York, rất may là không có thương vong.

Mặc dù chưa có thống kê chính thức về thiệt hại kinh tế do bão tuyết và đợt giá rét gây ra, nhưng thiệt hại sẽ rất lớn do các ngành công nghiệp, vận tải và du lịch đều tạm thời đóng cửa.

Hiện bão tuyết đã tiến sang Canada vào ngày 6/1, tuy nhiên, gió mạnh và nhiệt độ giảm sâu tiếp tục tiếp diễn ở Mỹ và có thể dẫn tới tình trạng mất điện diện rộng và nhiều chuyến bay bị hủy. Tình trạng băng giá vẫn tiếp tục tại các thành phố miền Đông nước Mỹ cho tới khi nhiệt độ tăng lên vào đầu tuần sau.

Các thành phố từ Houston đến Boston đã tăng cường nỗ lực đưa những người vô gia cư đến những nơi trú ẩn an toàn. Gần 500 binh sỹ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia đã được huy động đến khu vực Bờ Đông để hỗ trợ.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, nhiệt độ sang tuần tới có thể tăng lên trên mức trung bình theo mùa, khiến thời tiết trở nên ấm áp hơn.