Ghê rợn thị trấn “sôi sùng sục” ở Nhật Bản

Thị trấn Beppu trên đảo Kyushu, Nhật Bản luôn bao phủ trong hơi nước nhờ 3.000 lỗ thông từ suối nước nóng, xả hơn 130.000 tấn nước nóng mỗi ngày. Trên thế giới, chỉ có công viên quốc gia Yellowstone ở Mỹ có thể đánh bại kỷ lục này. Nguyên nhân của hoạt động địa nhiệt này là do núi lửa Aso cao 1.585 m, ngọn núi lửa lớn nhất đang hoạt động ở Nhật Bản, nằm cách thị trấn 97 km. Beppu là khu resort suối nước nóng lớn nhất thế giới. 8 điểm địa nhiệt chính ở Beppu nóng đến nỗi không thể tắm nổi, và được gọi là 8 địa ngục của Beppu. Spout Hell là mạch nước nóng sôi sùng sục. Cứ sau 30-40 phút lại có một cột nước nóng phun lên liên tục từ 6-10 phút. Du khách đến Beppu được tắm nước nóng và ăn trứng luộc bằng nước suối nóng, đồng thời ngâm chân trong hồ lạnh. Rổ trứng đang được luộc trong suối nước nóng ở Sea Hell. Bao quanh Beppu là cảnh núi rừng chuyển sắc vàng mỗi độ thu sang, lý tưởng cho những bức ảnh đẹp. Hồ nước nóng tới 85 độ C, với tấm biển khuyến cáo du khách không tới gần. Mountain Hell có nhiệt độ 90 độ C, cảnh tượng như ở ngoài hành tinh. Nhật Bản nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nổi tiếng với rất nhiều trận động đất và núi lửa.

