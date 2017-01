Gà vàng rực rỡ khắp thế giới trước Tết Đinh Dậu

Một trong những vật phẩm hình gà nổi bật nhất là mô hình tượng trứng vàng cao 2,5 m chào đón năm Đinh Dậu ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Quả trứng vàng khổng lồ này được ghi dòng chữ "Năm mới Hy vọng mới" (New Year New Hope). Ảnh: VGG/Getty. Người phụ nữ cầm 2 đồng tiền xu kỷ niệm năm Đinh Dậu ở Hàng Châu, Trung Quốc, ngày 4/1. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã phát hành một loạt tiền xu in hình gà trống vào đầu năm nay. Ảnh: VCG/Getty. Các vật phẩm có hình gà vàng được ưa chuộng trong năm con gà. Vàng kim cũng được cho là màu sắc may mắn trong năm 2017 đối với những người sinh năm Dậu. Ảnh: Reuters. Một người đàn ông chụp ảnh vật trang trí hình gà trống tại Trung tâm thương mại Oriental Plaza, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 18/1. Ảnh: Reuters. Công nhân kiểm tra một con gà bơm hơi có thiết kế giống với chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump được sản xuất tại một nhà máy ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 12/1. Ảnh: Bloomberg/Getty. Các công nhân lắp đặt đèn lồng gà trống bên ngoài một bảo tàng ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, ngày 19/1. Ảnh: AFP/Getty. Đèn lồng khổng lồ hình gà trống ở Dự Viên, Phố cổ Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 17/1. Ảnh: Reuters. Mô hình gà trống khổng lồ được trưng bày tại một khu mua sắm tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 15/1. Ảnh: Getty. Vật trang trí hình gà trống trong một cửa hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 18/1. Năm Đinh Dậu ứng với hành Hỏa trong Ngũ Hành của Trung Quốc, bởi vậy linh vật hình gà có màu đỏ như lửa được ưa dùng. Ảnh: Reuters. Đồ trang trí hình gà tại một cửa hàng ở phố Fuk Wing, Hong Kong, ngày 12/1. Ảnh: Getty. Đèn trang trí hình gà trống của cộng đồng người châu Á ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ. Thành phố đa văn hóa này là nơi sinh sống của khoảng 130.000 người gốc Á. Ảnh: AP. Đèn lồng giấy khổng lồ được thắp sáng trong một lễ hội chào đón năm mới của cộng đồng người châu Á ở London, Anh, ngày 19/1. Ảnh: Getty. Mô hình gà trống khổng lồ cùng hàng nghìn chiếc đèn lồng thủ công được treo trên đường phố ở khu vực cộng đồng người Hoa tại Singapore từ ngày 7/1 đến ngày 25/1. Ảnh: Hpility.

