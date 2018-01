Đường quan lộ của Phòng Phong Huy vị tướng hàng đầu Trung Quốc

Ngày 9/1, Tân Hoa Xã đưa tin, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Phòng Phong Huy đã bị chuyển cho cơ quan kiểm sát quân sự điều tra và sẽ bị khởi tố vì tình nghi nhận hối lộ. Ảnh: Wikimedia.



Trước đó, ông Phòng (phải) không có mặt trong danh sách các đại biểu tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10/2017, làm dấy lên tin đồn rằng ông đã "gặp rắc rối" với chiến dịch chống tham nhũng mang tên "đả Hổ diệt Ruồi" của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: AP.



Có thể nói, Tướng Phòng là "con Hổ" mới nhất của Quân đội Trung Quốc "sa lưới" trong chiến dịch chống tham nhũng do ông Tập phát động từ khi lên nắm quyền. Ảnh: Getty Images.



Phòng Phong Huy sinh vào tháng 4/1951 ở huyện Bân, tỉnh Thiểm Tây. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Chỉ huy chiến lược hệ Nghiên cứu Quốc phòng tại Đại học Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh: Reuters.



Ông từng là tư lệnh trẻ nhất của một quân khu thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Ảnh: New York Times.



Phòng Phong Huy đã trải qua nhiều vị trí trước khi trở thành tư lệnh Quân khu Bắc Kinh vào tháng 7/2007. Ảnh: The Diplomat.



Tháng 10/2012, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng tham mưu trưởng PLA và một tháng sau trở thành ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại đại hội 18. Ảnh: Chiangrai Times.



Đầu năm 2016, Tướng Phòng được chỉ định làm Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp. Ảnh: Guancha.cn.



Tuy nhiên, đến tháng 8/2017, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo đã bổ nhiệm Tư lệnh Lục Quân Lý Tác Thành thay thế ông Phòng Phong Huy. Ảnh: Tiexue.net.



Đầu tháng 1/2018, Tân Hoa Xã đưa tin ông Phòng sẽ bị điều tra vì tình nghi "đưa và nhận hối lộ". Ảnh: AP.



Được biết, kể từ năm 2012, chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập đã hạ bệ 1,5 triệu quan chức đảng ở các cấp khác nhau, bao gồm cả các lãnh đạo quân sự hàng đầu. Ảnh: Getty Images. Mời độc giả xem thêm video: Trung Quốc tổng kết 5 năm chống tham nhũng (Nguồn: VTC1)

