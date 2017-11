"Đứng hình" trước những thung lũng hoa quyến rũ nhất hành tinh

Thung lũng hoa thủy tiên, Kireshy, Ucraina

Thung lũng hoa này có diện tích 250ha. Các nhà khoa học tin rằng, thung lũng này xuất hiện rất lâu rồi từ sau thời kỳ băng hà. Trong một khoảng thời gian, người ta từng muốn loại bỏ hết hoa để trồng cây nông nghiệp. Nhưng thật may mắn, thung lũng vẫn không bị ảnh hưởng và sau đó nó đã được chuyển đến khu bảo tồn. Ngày nay, thung lũng hoa thủy tiên đã trở thành một khu du lịch cực kỳ hút khách bởi đã gây được ấn tượng với nhiều du khách bằng vẻ đẹp tinh khiết của nó. Thung lũng hoa thủy tiên cũng đã được ghi tên vào Sách Đỏ của thế giới. Thung lũng hoa hồng, Bulgaria

Thung lũng nằm giữa hai ngọn núi gần thành phố Kazanlak. Kể từ thế kỷ XVIII, người ta đã trồng hoa hồng Damask. Những bông hoa đầu tiên được đến từ Syria. Khi đó, không ai có thể nghĩ rằng, hoa hồng sẽ trở thành một biểu tượng của Bulgaria. Điều kiện khí hậu đặc biệt đã giúp lượng nước thơm trong cánh hoa hồng được giữ lại nhiều nhất. Đó là lý do vì sao Bulgaria trở thành nguồn cung cấp tinh dầu hoa hồng tốt nhất trên thế giới. Vườn quốc gia Valley of Flowers, Ấn Độ

Đây là công viên quốc gia lớn nhất ở dãy Himalaya. Vườn quốc gia này được thành lập vào năm 1982. Diện tích lên tới 9 000ha, được bao quanh bởi các khu rừng đẹp và thác nước hung vĩ. Người dân địa phương tin rằng, có những nàng tiên thực sự sống trong thung lũng và chăm sóc cho cánh đồng hoa này. Ở đây du khách còn có thể được chiêm ngưỡng các loài động vật và thực vật quý hiếm. Có hơn 500 thực vật đủ các chủng loại sinh trưởng tại vườn quốc gia này. Thung lũng hoa loa kèn, California, Mỹ

Cả thung lũng tràn ngập một loài hoa trắng muốt, nhụy vàng đẹp tuyệt vời, nhìn xa giống như một làn sóng bọt biển trắng xóa của Thái Bình Dương. Những bông loa kèn trắng mọc khắp thung lũng từ bờ rừng bên này lan sang đến bờ rừng bên kia. Có rất nhiều cây cầu và lối đi cho khách du lịch trong thung lũng, vì vậy bạn có thể chiêm ngưỡng rừng hoa từ mọi góc độ. Thung lũng Antelope, Khu bảo tồn cá ngựa, Arizona, Mỹ

Từ năm 1971, vùng Mojave này đã được tuyên bố là một khu vực bảo tồn. Những bông hoa phát triển và mọc thoải mái như một khu thiên nhiên hoang dại đã thu hút du khách đam mê tự nhiên từ khắp nơi trên thế giới. Có hơn 11km đường đặc biệt để du khách có thể ngắm nghía mà không dẫm phải hoa trong thung lũng. Cánh đồng oải hương, Provence, Pháp

Vào mùa hè, các cánh đồng dài hàng trăm cây số ở Provence, Pháp được bao phủ bởi những bông hoa Lavender mềm mại, tím thẫm. Phong cảnh, bầu trời và không khí không thể tuyệt vời hơn. Đi chiêm ngưỡng cánh đồng hoa oải hương trong mùa hè là một trong những lý do hấp dẫn nhất kéo du khách đến với Provence. Cánh đồng tuylip, Hà Lan

Đất nước Hà Lan thu hút hàng triệu du khách đến du lịch mỗi năm bởi những cánh đồng hoa tuyệt đẹp, đặc biệt là hoa tuylip. Những cánh đồng hoa tuylip đầy màu sắc trải dọc theo toàn bộ bờ biển từ Katwijk đến Den Helder. Các địa danh nổi tiếng nhất về trồng hoa tuylip thuộc Kop van Noord-Holland và Bollenstreek. Du khách yêu hoa hoàn toàn có thể thỏa mãn khi được chìm vào những sắc hoa muôn màu rực rỡ nơi đây.

