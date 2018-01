Du khách chết khi chơi trò mạo hiểm, chủ khu vui chơi ném xác phi tang

Nathaly Salazar mất tích vào ngày 2/1 khi đang đi du lịch tới vùng nam Peru. Cảnh sát mở cuộc điều tra quy mô lớn để tìm kiếm thông tin về cô gái trẻ.

Trước khi mất tích, cô gái 28 tuổi tới thánh địa Inca ở Moray và quyết định thử sức ở trò chơi mạo hiểm trên đường trượt zipline ở khu giải trí Flight of the Condor.

Đây là một trong những đường trượt dài nhất thế giới và là điểm dừng chân yêu thích với các du khách ưa mạo hiểm vì có thể quan sát được thung lũng thiêng của người Inca.

Cô gái trẻ tại bàn đăng ký trò chơi.

Nathaly không may thiệt mạng vì vết thương ở đầu khi đang tham gia trò chơi. Để trốn tránh trách nhiệm, chủ của Flight of the Condor sai nhân viên ném xác của hành khách xấu số xuống sông ở nơi xa xôi, hẻo lánh gọi là Paucarbamba.