Đột nhập trại huấn luyện của phiến quân IS ngay trong Afghanistan

Theo Al Masdar News ngày 27/12, kênh truyền thông Amaq của phiến quân IS mới đây đăng tải loạt ảnh ghi lại cuộc huấn luyện khắc nghiệt trên băng tuyết của nhóm khủng bố này trong một khu rừng ở Afghanistan. Ảnh: AMN. Trong những bức ảnh có thể thấy, các chiến binh đã “tốt nghiệp” Trung tâm Đào tạo Abu Umar al-Shishani sử dụng súng trường tấn công và bệ phóng rocket trong lúc tham gia tập luyện. Ảnh: AMN. Tuy nhiên, kênh Amaq không nêu cụ thể địa điểm diễn ra cuộc huấn luyện của IS, tuy nhiên, theo AMN, các chiến binh khủng bố này có thể đang hoạt động bên ngoài tỉnh Kumar, phía đông bắc Afghanistan. Ảnh: AMN. Nguồn tin cho hay, nhóm IS đang huấn luyện các tay súng khủng bố để chuẩn bị cho các cuộc tấn công sắp tới nhằm vào lực lượng chính phủ (Afghanistan). Ảnh: AMN. Các tay súng IS cầm theo cờ của nhóm khủng bố này khi tham gia tập luyện. Ảnh: AMN. Hàng chục tay súng IS "khoe" kỹ năng chiến đấu trên nền tuyết trắng xóa. Ảnh: AMN. Những bức ảnh được IS tung ra chỉ vài ngày sau khi ông Zamir Kabulov, đặc phái viên kiêm người đứng đầu Vụ Trung Đông thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ngày 23/12 cảnh báo hiện có khoảng 10.000 tay súng IS ở Afghanistan và đó thực sự là mối đe dọa đối với nhiều quốc gia. Ảnh: AMN. Theo ông Zamir, nhiều chiến binh IS đã tháo chạy khỏi Syria-Iraq đến Afghanistan và đây thực sự là mối đe dọa đối với nhiều quốc gia. Ảnh: AMN. Nguồn tin cho hay, đa số lực lượng IS tại Afghanistan tập trung gần khu vực biên giới với Tajikistan và Turkmenistan, làm dấy lên mối lo ngại đối với an ninh của nước Nga. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem video: Quân đội Syria tấn công ở Aleppo (Nguồn: FNA)

Theo Al Masdar News ngày 27/12, kênh truyền thông Amaq của phiến quân IS mới đây đăng tải loạt ảnh ghi lại cuộc huấn luyện khắc nghiệt trên băng tuyết của nhóm khủng bố này trong một khu rừng ở Afghanistan. Ảnh: AMN. Trong những bức ảnh có thể thấy, các chiến binh đã “tốt nghiệp” Trung tâm Đào tạo Abu Umar al-Shishani sử dụng súng trường tấn công và bệ phóng rocket trong lúc tham gia tập luyện. Ảnh: AMN. Tuy nhiên, kênh Amaq không nêu cụ thể địa điểm diễn ra cuộc huấn luyện của IS, tuy nhiên, theo AMN, các chiến binh khủng bố này có thể đang hoạt động bên ngoài tỉnh Kumar, phía đông bắc Afghanistan. Ảnh: AMN. Nguồn tin cho hay, nhóm IS đang huấn luyện các tay súng khủng bố để chuẩn bị cho các cuộc tấn công sắp tới nhằm vào lực lượng chính phủ (Afghanistan). Ảnh: AMN. Các tay súng IS cầm theo cờ của nhóm khủng bố này khi tham gia tập luyện. Ảnh: AMN. Hàng chục tay súng IS "khoe" kỹ năng chiến đấu trên nền tuyết trắng xóa. Ảnh: AMN. Những bức ảnh được IS tung ra chỉ vài ngày sau khi ông Zamir Kabulov, đặc phái viên kiêm người đứng đầu Vụ Trung Đông thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ngày 23/12 cảnh báo hiện có khoảng 10.000 tay súng IS ở Afghanistan và đó thực sự là mối đe dọa đối với nhiều quốc gia. Ảnh: AMN. Theo ông Zamir, nhiều chiến binh IS đã tháo chạy khỏi Syria-Iraq đến Afghanistan và đây thực sự là mối đe dọa đối với nhiều quốc gia. Ảnh: AMN. Nguồn tin cho hay, đa số lực lượng IS tại Afghanistan tập trung gần khu vực biên giới với Tajikistan và Turkmenistan, làm dấy lên mối lo ngại đối với an ninh của nước Nga. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem video: Quân đội Syria tấn công ở Aleppo (Nguồn: FNA)