“Đột nhập” ngôi trường ở nơi “đáng sợ nhất trên Trái đất”

Trường Tiểu học Daesungdong nằm ở làng tự do Taesung, một khu định cư ở DMZ. DMZ được thành lập năm 1951 để phục vụ cho các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. Đây là một khu vực nhỏ chỉ cách biên giới Triều-Hàn khoảng hơn 1km. Ở phía Nam của DMZ là trại lính Mỹ. Trại này chỉ cách DMZ khoảng 5 phút lái xe. Lính Mỹ theo dõi tính hình Triều Tiên và dạy tiếng Anh cho các học sinh tại Trường Tiểu học Daesungdong. Trong ảnh, một sĩ quan Hải quân Mỹ đập tay với nhóm học sinh Daesungdong. Để đi học hàng ngày, 29 học sinh Trường Tiểu học Daesungdong phải đi qua hàng rào dây thép gai, các trạm kiểm soát quân sự và các hàng rào chống tăng... Khi đến thăm khu phi quân sự DMZ năm 1993, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã gọi khu vực này là "nơi đáng sợ nhất trên Trái đất". Tuy nhiên, một trong những học sinh tên là Lee Su-jin, lớp 4 nói rằng, mặc dù học ở DMZ nhưng cô bé "không cảm thấy lo lắng cho sự an toàn" của mình. "Mọi người lo lắng cho chúng cháu nhưng các binh sĩ vẫn ở đây với chúng cháu và chúng cháu được tham gia diễn tập sơ tán. Vì thế, cháu không nghĩ rằng có bất cứ điều gì đáng để lo lắng hay sợ hãi". Người Hàn Quốc sống ở biên giới cho con đi học vì trẻ em được trao cơ hội hiếm có để học tiếng Anh với lính Mỹ. Đây là môn quan trọng trong các kỳ thi vào Đại học nên các phụ huynh đều mong muốn con mình học giỏi tiếng Anh. Trường có 29 học sinh năm 2016. Học sinh ở đây không phải nộp tiền học và cũng được miễn phí bữa ăn trưa. Trường Daesungdong ban đầu được mở cho con em của các nông dân được phép ở lại DMZ sau chiến tranh. Hàn Quốc và Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn đang ở trong một cuộc chiến vì cuộc xung đột giữa 2 nước đã kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn chứ không phải hiệp định hòa bình. Năm 2008, khi các hộ gia đình sống ở xung quanh DMZ suy giảm mạnh, trường Daesungdong chào đón cả học sinh Hàn Quốc sống ngoài khu vực DMZ. Kể từ đó, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu đóng gần DMZ cử binh sĩ đến dạy tiếng Anh cho học sinh 2 lần/tuần. Không khí căng thẳng luôn bao trùm ngôi làng ở DMZ. Tiếng trầm lắng của âm nhạc Triều Tiên vọng qua biên giới, nơi những người nông dân làm việc dưới sự giám sát của quân đội. Trừ khi được quân đội hộ tống còn bình thường học sinh bị cấm đi lại bên ngoài trường học, vốn hướng về phía Triều Tiên và có mặt tiền được ốp gạch để chống lại đạn lạc. Trong ảnh, phía xa xa có thể thấy cờ Triều Tiên trên đỉnh tháp cao 160 mét tại ngôi làng Gijungdong của Triều Tiên.

