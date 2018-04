Đột nhập “lò” đào tạo chiến binh IS tại Afghanistan

Theo Daily Mail, báo Stars & Stripes đưa tin, đoạn video ghi lại cảnh các chiến binh IS tập võ được lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Afghanistan công bố hồi cuối tuần trước. (Nguồn: Daily Mail) Có thể thấy, các tay súng IS bịt kín mặt và cùng nhau tập luyện các động tác võ thuật trong một nhà thờ Hồi giáo ở phía tây bắc Afghanistan. Tuy nhiên, các động tác võ thuật mà những chiến binh IS này phô diễn bị đánh giá là "dở tệ". Các chiến binh IS trong bài tập chống đẩy. Nguồn tin cho hay, khi bắt đầu nổi lên vào năm 2015, nhóm ISIS-KP đã chiếm phần lãnh thổ rộng lớn tại tỉnh Nagarhar và Kunar ở miền đông Afghanistan, sau đó chúng lan rộng sang phía bắc và tiến hành nhiều cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào thủ đô Kabul. Năm ngoái, lực lượng Afghanistan và Mỹ đã khởi động chiến dịch nhằm đánh bật các tay súng IS ra khỏi khu vực này. Cuối năm 2017, phiến quân IS được cho là còn khoảng 3.000 chiến binh, với nhiều tay súng nước ngoài gia nhập ISIS-KP. Ở một phân cảnh khác trong đoạn video, các tay súng IS đi qua một sườn núi dốc. Do địa hình dốc và trơn trượt, những chiến binh khủng bố này nhiều lần bị ngã. Mời độc giả xem video: Phiến quân IS tập luyện võ thuật tại Afghanistan (Nguồn: Daily Mail)

Theo Daily Mail, báo Stars & Stripes đưa tin, đoạn video ghi lại cảnh các chiến binh IS tập võ được lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Afghanistan công bố hồi cuối tuần trước. (Nguồn: Daily Mail) Có thể thấy, các tay súng IS bịt kín mặt và cùng nhau tập luyện các động tác võ thuật trong một nhà thờ Hồi giáo ở phía tây bắc Afghanistan. Tuy nhiên, các động tác võ thuật mà những chiến binh IS này phô diễn bị đánh giá là "dở tệ". Các chiến binh IS trong bài tập chống đẩy. Nguồn tin cho hay, khi bắt đầu nổi lên vào năm 2015, nhóm ISIS-KP đã chiếm phần lãnh thổ rộng lớn tại tỉnh Nagarhar và Kunar ở miền đông Afghanistan, sau đó chúng lan rộng sang phía bắc và tiến hành nhiều cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào thủ đô Kabul. Năm ngoái, lực lượng Afghanistan và Mỹ đã khởi động chiến dịch nhằm đánh bật các tay súng IS ra khỏi khu vực này. Cuối năm 2017, phiến quân IS được cho là còn khoảng 3.000 chiến binh, với nhiều tay súng nước ngoài gia nhập ISIS-KP. Ở một phân cảnh khác trong đoạn video, các tay súng IS đi qua một sườn núi dốc. Do địa hình dốc và trơn trượt, những chiến binh khủng bố này nhiều lần bị ngã. Mời độc giả xem video: Phiến quân IS tập luyện võ thuật tại Afghanistan (Nguồn: Daily Mail)