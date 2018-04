Đột nhập khu phố dành cho giới siêu giàu ở Hong Kong

Theo Business, The Peak, nổi tiếng về sự giàu có và sang trọng với không gian yên tĩnh và bầu không khí trong lành, chính là khu phố đắt đỏ nhất Hong Kong. Khu phố này nằm ở Núi Thái Bình, điểm cao nhất trên hòn đảo Hong Kong. (Nguồn ảnh: BI) Đây là nơi quy tụ nhiều ông trùm kinh doanh, người nước ngoài và người nổi tiếng,... Thời gian gần đây, các tỷ phú và triệu phú Hong Kong, Trung Quốc thường tới The Peak để tìm kiếm cơ hội đầu tư hoặc đơn giản là tìm một nơi để nghỉ dưỡng, tránh xa bầu không khí ô nhiễm tại các thành phố của Trung Quốc đại lục. Núi Thái Bình là địa điểm lý tưởng cho người dân Hong Kong đi du lịch trong ngày. Khu phố này liên tục phá vỡ kỷ lục về bất động sản đắt đỏ nhất thế giới. Hồi năm 2015, có tin nói tỷ phú Trung Quốc Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, đã mua một biệt thự trị giá 191 triệu USD ở The Peak. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận. Đây cũng là nơi tập trung nhiều siêu xe, chẳng hạn như Bentleys hay Mercedes-Benzes,... Được biết, một biệt thự tiện nghi ở Hong Kong có giá trung bình khoảng 4,9 triệu USD. Tuy nhiên, để mua được biệt thự sang trọng ở The Peak, bạn cần có ít nhất 40 triệu USD. Một căn hộ ở khu phố đắt đỏ này cũng có giá từ 5 triệu đến 13 triệu USD. Căn hộ đắt nhất ở Twelve Peaks, một khu chung cư cực kỳ sang trọng khai trương từ năm 2015, được bán với giá 105 triệu USD. Trong khi đó, giá một ngôi nhà ở đây rơi vào khoảng 20 triệu USD. Tháng trước, một khách hàng giấu tên đã phá vỡ kỷ lục về bất động sát đắt nhất ở Châu Á khi bỏ ra 180 triệu USD để mua căn biệt thự rộng 856 m2. An ninh trong khu phố người giàu The Peak rất nghiêm ngặt. Trong khu phố này có cả các trung tâm thương mại, trường học và công viên cho người dân. Ảnh: Bên trong một siêu thị ở The Peak. Còn đây là bãi đỗ xe của siêu thị. Năm 2016, các khách hàng Trung Quốc ước tính đã bỏ ra tổng cộng 514 triệu USD để mua bất động sản ở The Peak. Một trong những tòa nhà lịch sử và nổi tiếng nhất ở The Peak thuộc sở hữu của một quan chức tòa án Hong Kong. Tòa nhà này được xây dựng từ năm 1893 có tên Clavadel. Hầu hết du khách tới đây đều sử dụng xe điện. Mời độc giả xem thêm video: Người dân Hong Kong đi lễ cầu bình an trong năm mới (Nguồn: Daily Mail)

Theo Business, The Peak, nổi tiếng về sự giàu có và sang trọng với không gian yên tĩnh và bầu không khí trong lành, chính là khu phố đắt đỏ nhất Hong Kong. Khu phố này nằm ở Núi Thái Bình, điểm cao nhất trên hòn đảo Hong Kong. (Nguồn ảnh: BI) Đây là nơi quy tụ nhiều ông trùm kinh doanh, người nước ngoài và người nổi tiếng,... Thời gian gần đây, các tỷ phú và triệu phú Hong Kong, Trung Quốc thường tới The Peak để tìm kiếm cơ hội đầu tư hoặc đơn giản là tìm một nơi để nghỉ dưỡng, tránh xa bầu không khí ô nhiễm tại các thành phố của Trung Quốc đại lục. Núi Thái Bình là địa điểm lý tưởng cho người dân Hong Kong đi du lịch trong ngày. Khu phố này liên tục phá vỡ kỷ lục về bất động sản đắt đỏ nhất thế giới. Hồi năm 2015, có tin nói tỷ phú Trung Quốc Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, đã mua một biệt thự trị giá 191 triệu USD ở The Peak. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận. Đây cũng là nơi tập trung nhiều siêu xe, chẳng hạn như Bentleys hay Mercedes-Benzes,... Được biết, một biệt thự tiện nghi ở Hong Kong có giá trung bình khoảng 4,9 triệu USD. Tuy nhiên, để mua được biệt thự sang trọng ở The Peak, bạn cần có ít nhất 40 triệu USD. Một căn hộ ở khu phố đắt đỏ này cũng có giá từ 5 triệu đến 13 triệu USD. Căn hộ đắt nhất ở Twelve Peaks, một khu chung cư cực kỳ sang trọng khai trương từ năm 2015, được bán với giá 105 triệu USD. Trong khi đó, giá một ngôi nhà ở đây rơi vào khoảng 20 triệu USD. Tháng trước, một khách hàng giấu tên đã phá vỡ kỷ lục về bất động sát đắt nhất ở Châu Á khi bỏ ra 180 triệu USD để mua căn biệt thự rộng 856 m2. An ninh trong khu phố người giàu The Peak rất nghiêm ngặt. Trong khu phố này có cả các trung tâm thương mại, trường học và công viên cho người dân. Ảnh: Bên trong một siêu thị ở The Peak. Còn đây là bãi đỗ xe của siêu thị. Năm 2016, các khách hàng Trung Quốc ước tính đã bỏ ra tổng cộng 514 triệu USD để mua bất động sản ở The Peak. Một trong những tòa nhà lịch sử và nổi tiếng nhất ở The Peak thuộc sở hữu của một quan chức tòa án Hong Kong. Tòa nhà này được xây dựng từ năm 1893 có tên Clavadel. Hầu hết du khách tới đây đều sử dụng xe điện. Mời độc giả xem thêm video: Người dân Hong Kong đi lễ cầu bình an trong năm mới (Nguồn: Daily Mail)