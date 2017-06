Đội hình tàu chiến hùng hậu của hải quân Iran

Hải quân Iran vừa điều động nhóm tàu chiến đến Oman, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngoại giao Qatar chưa kết thúc. Một trong những nguyên nhân của khủng hoảng là việc Qatar có quan hệ gần gũi với Tehran, đối thủ chính trị lớn nhất của Saudi Arabia tại Vùng Vịnh. Ảnh: AP. Theo Global Fire Power Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRGC) đang vận hành 5 tàu hộ vệ tên lửa, 3 tàu ngầm phi hạt nhân, 33 tàu tuần tra, 230 tàu tên lửa tấn công nhanh, cùng một số tàu hậu cần, đổ bộ và hỗ trợ khác. Ảnh: YPA. Một trong những chiến hạm mạnh nhất của IRGC là tàu hộ vệ tên lửa lớp Alvand, lượng choán nước 1.540 tấn. Tàu được trang bị một pháo 114 mm, pháo nòng kép 35 mm, 2 pháo 20 mm, 4 tên lửa chống hạm C-802 của Trung Quốc, cùng 2 cụm phóng ngư lôi. Ảnh: Militaryedge. Trụ cột trong sức mạnh tác chiến dưới nước của Iran là 3 tàu ngầm lớp Kilo, Đề án 877 nhập khẩu từ Nga, được Hải quân Mỹ đặt cho biệt danh "hố đen đại dương" bởi khả năng hoạt động bí mật trên biển. Ảnh: Hải quân Mỹ. Ngoài ra IRGC còn sở hữu nhiều tàu ngầm mini khác với lượng choán nước từ 90-1.200 tấn. Các tàu ngầm được trang bị ngư lôi đem lại khả năng tấn công dưới nước đáng sợ. Ảnh: Globalmilitaryreview. Tàu hộ tống tên lửa lớp Bayandor, lượng choán nước 1.135 tấn. Tàu được trang bị vũ khí khá mạnh với tên lửa chống hạm C-802 tầm bắn 130 km, pháo hạm 76 mm, 40 mm, cùng ngư lôi chống ngầm. Ảnh: Militaryedge. IRGC có khoảng 33 tàu tuần tra trang bị vũ khí khá mạnh với pháo hạm 76 mm, một số tàu còn được trang bị tên lửa C-802 tầm bắn trên 130 km. Ảnh: Russia Insider. Lực lượng hùng hậu nhất của IRGC là các tàu tên lửa tấn công nhanh được vũ trang 2-4 tên lửa chống hạm C-802. Các tàu tên lửa tốc độ cao này là nòng cốt trong chiến thuật "bầy đàn" của Iran trong tác chiến trên biển. Ảnh: Militaryedge. Ngoài ra, Iran còn hàng trăm xuồng cao tốc có lắp rocket không điều khiển. Những tàu chiến loại này có thể tạo nên cơn mưa tên lửa trên biển. Ảnh: Warisboring. Hàng không hải quân Iran sở hữu lực lượng khá mạnh với một số trực thăng do phương Tây chế tạo. Ảnh trực thăng chống hạm/chống ngầm SH-3 do Italy chế tạo được trang bị tên lửa chống hạm do Iran sản xuất. Ảnh: YPA. Một số máy bay dân dụng Fokker F27 được cấu hình cho nhiệm vụ vận tải quân sự và tuần tra hàng hải. Ảnh: YPA.

