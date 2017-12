Điểm lại loạt quan chức thân tín của Tổng thống Trump "ngã ngựa"

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức nhậm chức ngày 20/1/2017 đến nay, nhiều quan chức Mỹ cấp cao đã bị sa thải hoặc xin từ chức. Ngày 30/1, Tổng thống Trump đã sa thải Bộ trưởng Tư pháp Sally Yates sau khi bà từ chối bảo vệ lệnh cấm nhập cảnh (của ông Trump) đối với công dân một số nước Hồi giáo. Ảnh: Daily Report.



Tiếp đến, hồi tháng 2/2017, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Flynn, đã phải từ chức vì sức ép do nói dối các quan chức về mối quan hệ với Nga khi mới đảm nhiệm chức vụ này được 24 ngày. Ảnh: NBC News.



Tháng 5/2017, Mike Dubke, Giám đốc Truyền thông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã từ chức sau ba tháng làm việc. Ảnh: CNN.



Cũng trong tháng 5/2017, Tổng thống Trump bất ngờ ra quyết định sa thải Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ James Comey. Ảnh: CNN.



Chia sẻ với báo giới ngày 9/5, Tổng thống Donald Trump cho hay, xuất phát từ đề nghị của Bộ trưởng cùng Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ và sau khi ông Trump nhận được kết quả vụ bê bôi dùng thư điện tử liên quan tới bà Hillary Clinton hồi năm 2016 do Giám đốc FBI James Comey đứng đầu, động thái sa thải Giám đốc FBI lập tức được đưa ra. Ảnh: AP.



Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về việc sa thải Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus trên Twitter hôm 28/7, chỉ một ngày sau khi Giám đốc Truyền thông Anthony Scaramucci "tố" ông Priebus làm lộ thông tin cho phóng viên. Ảnh: Getty Images.



Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết việc thay thế ông Priebus bằng ông Kelly nhằm mục tiêu "đem lại kỷ cương" cho Nhà Trắng. Ảnh: Gazette Review.



Trước đó một tuần, tờ New York Times đưa tin ngày 21/7, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer đã xin từ chức sau khi nói với Tổng thống Trump rằng ông kịch liệt phản đối việc nhà lãnh đạo Mỹ bổ nhiệm chuyên gia tài chính New York Anthony Scaramucci làm Giám đốc Truyền thông của Nhà Trắng. Ảnh: CNN.



CNN dẫn lời một vài quan chức Nhà Trắng ngày 18/8 cho biết, Chiến lược gia trưởng của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Bannon vừa bị sa thải, chỉ 7 tháng sau khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền. Ảnh: AP.



Sự ra đi của ông Bannon được cho là xuất phát từ mâu thuẫn giữa ông này với các trợ lý khác trong chính quyền Trump. Được biết, ông Bannon đã thể hiện quan điểm trái ngược với nhà lãnh đạo Mỹ về vấn đề Triều Tiên. Ảnh: New Yorker.





