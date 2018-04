Dẹp xong Đông Ghouta, Quân đội Syria rảnh tay diệt IS ở Damascus

Theo South Front dẫn nguồn tin của SOHR ngày 5/4 cho biết, Quân đội Syria và lực lượng đồng minh đang chuẩn bị tiến hành chiến dịch quân sự nhằm quét sạch các tay súng phiến quân IS đang bị bao vây trong Trại Yarmouk ở Nam Damacus. Ảnh: FNA. “Quân đội Syria đã tập trung lực lượng ở vùng ngoại ô Trại Yarmouk từ hôm 1/4 và chuẩn bị mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các phần tử khủng bố IS”, nguồn tin cho hay. Cũng theo SOHR, hơn 2.000 chiến binh IS đang cố thủ trong Trại Yarmouk. Ảnh: SF. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, theo Al Masdar News ngày 5/4, lực lượng chính phủ Damascus đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhóm phiến quân Jaysh Al-Izza ở vùng nông thôn phía bắc Hama. Ảnh: AP. “Các chiến đấu cơ Syria dội mưa bom xuống các căn cứ của Jaysh Al-Izza trong thị trấn Lataminah và Kafr Zita nhằm đáp trả những cuộc tấn công trước đó của nhóm phiến quân này”, nguồn tin quân sự cho biết. Ảnh: Sputnik. Còn tại Deir Ezzor, phiến quân IS có thể sắp mở cuộc tấn công nhằm đánh chiếm thành phố chiến lược Abu Kamal nằm trên bờ sông Euphrates từ tay lực lượng chính phủ Damascus và đồng minh. Ảnh: AMN. Ở một diễn biến khác, theo một nguồn tin quân sự ngày 6/4, Jordan bất ngờ đề nghị Quân đội Syria trì hoãn chiến dịch quân sự sắp tới tại Daraa để thuyết phục lực lượng nổi dậy ở đây thỏa thuận với chính phủ Damascus. Phía Quân đội Syria được cho là đã chấp nhận đề nghị của Jordan. Ảnh: AMN. Hôm 5/4, tàu chiến LSTM Minsk lớp Ropucha của Nga chở xe tăng và lượng lớn vũ khí hạng nặng đã vượt qua eo biển Bosphorus để tới cảng Tartous ở Tây Syria. Số vũ khí và trang thiết bị quân sự này được chuyển tới sau khi Quân chính phủ Syria thông báo kế hoạch mở chiến dịch quân sự quy mô lớn ở miền nam nước này. Ảnh: AMN. Còn tại Raqqa, Mỹ đã triển khai lượng lớn binh sĩ và trang thiết bị quân sự từ Manbij tới Raqqa sau khi Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các căn cứ của người Kurd tại tỉnh này. Ảnh: FNA. “Đoàn xe gồm 17 xe quân sự cùng nhiều cố vấn Mỹ đã được điều động từ Manbij, Aleppo, tới thị trấn Tal Abyadh ở Bắc Raqqa”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Đoàn xe chở phiến quân rời khỏi Đông Ghouta (Nguồn: Ruptly)

