Đêm giao thừa, bắn chết cha mẹ và chị gái

Một thiếu niên 16 tuổi ở bang New Jersey – Mỹ vừa bắn chết 3 người thân trong gia đình và 1 người quen vào tối 31-12-2017 (giờ địa phương).

Theo báo The New York Post, cảnh sát được gọi tới một ngôi nhà ở TP Long Branch (cách TP New York khoảng 90 km về phía Nam) lúc 23 giờ 43 phút hôm 31-12-2017 và tìm thấy 4 thi thể.



Các nạn nhân bao gồm cha của thiếu niên 16 tuổi, ông Steven Kologi, 44 tuổi; người mẹ Linda Kologi, 42 tuổi; chị gái Brittany Kologi, 18 tuổi và một người bạn của gia đình tên Mary Schultz, 70 tuổi.

Đài ABC News cho biết một người anh em trai và ông của nghi phạm bắn chết người thân lúc đó cũng ở nhà nhưng may mắn chạy thoát.

Truyền thông địa phương tiết lộ thiếu niên kể trên tên là Scott Kologi. Nghi phạm giết người sử dụng khẩu súng trường bán tự động Century Arms (đăng ký hợp pháp) để gây án.

Công tố viên hạt Monmouth, Christopher J. Gramiccioni, nói: "Đó là một bi kịch khủng khiếp".

Thiếu niên này hôm 1-1-2018 bị cáo buộc 4 tội giết người và 1 tội tàng trữ vũ khí để sử dụng cho mục đích bất hợp pháp.

Cư dân địa phương Joe Rios, 52 tuổi, chia sẻ với The New York Post rằng Scott là "một đứa trẻ rất tốt". "Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu bé sẽ làm vậy. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nó không phải là một đứa trẻ bạo lực. Nó luôn mỉm cười" – ông Joe nói.

Bà Yvonne Moss, 62 tuổi, cũng cảm thấy bất ngờ về vụ nổ súng: "Đó là đêm giao thừa, chúng tôi không để ý gì cả. Thật buồn".

Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc.