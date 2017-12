Đệ nhất phu nhân Melania Trump "Thiên thần" mới của Nhà Trắng

Bé gái òa lên sung sướng trước màn chào đón dễ thương của cá voi Juno chào đón tại Thủy cung Mystic vào ngày 28/11. Juno là một trong hai con cá voi Beluga tại thủy cung ở Mystic, Connecticut, Mỹ. Ảnh: Getty. Năm đầu tiên đón Giáng sinh tại Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Melania đích thân lên ý tưởng và trang trí, biến nơi đây thành một lâu đài tuyết tràn ngập ánh sáng và màu sắc. Hôm 27/11, Melania xuất hiện rạng rỡ trong bộ váy trắng tại buổi giới thiệu Nhà Trắng trước thềm Giáng sinh. Các em nhỏ tới tham quan trầm trồ khen đệ nhất phu nhân Melania đẹp như thiên thần. Ảnh: Getty. Cây cầu cổ Magdalena bắc qua dòng sông Arga mang vẻ đẹp khác thường khi tuyết bắt đầu rơi tại Pamplona, miền Bắc Tây Ban Nha. Ảnh: AP. Núi lửa Agung trên đảo Bali, Indonesia phóng cột tro bụi lên độ cao 4.000 m khi phun trào hôm 25/11 khiến hàng chục nghìn người rời bỏ nhà cửa, hàng nghìn du khách không thể về nhà do hàng trăm chuyến bay bị hoãn. Ảnh: AP. Chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục đối mặt thêm rắc rối trong cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ khi cựu Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn bị truy tố với cáo buộc cố ý đưa ra những lời khai "sai sự thật, hư cấu và gian lận" với FBI về những lần liên lạc với đại sứ Nga tại Mỹ. Ảnh: AP. Một phụ nữ Công giáo cầu nguyện bên ngoài nhà thờ St. Francis of Assisi ở Yangon ngày 27/11, trước chuyến thăm đầu tiên của Đức Giáo hoàng tới Myanmar. Khoảng 200.000 người Công giáo trên khắp Myanmar đã đổ về thành phố Yangon để đón Giáo hoàng Francis. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh làn sóng bạo lực nổ ra tại bang Rakhine của Myanmar từ ngày 25/8, tranh giữa quân đội và phiến quân buộc 620.000 người Hồi giáo Rohingya lánh nạn sang Bangladesh và các nước láng giềng khác. Ảnh: AFP. Người biểu tình ngã xuống khi cảnh sát Israel dùng vòi phun nước trấn áp đám đông trong cuộc biểu tình của người theo đạo Do thái chính thống cực đoan ở Jerusalem ngày 26/11. Ảnh: Reuters. Tên lửa Soyuz-2 được phóng lên thành công từ sân bay vũ trụ Vostochny ngày 28/11 mang theo vệ tinh khí tượng thủy văn Meteor-M 2-1 và 18 thiết bị vũ trụ nhỏ khác. Đây là vụ phóng tên lửa đẩy thứ hai của Nga từ sân bay vũ trụ mới Vostochny ở vùng Viễn Đông, sau vụ phóng đầu tiên tại cơ sở này hồi năm 2016. Ảnh: AFP. Chó nghiệp vụ đứng trang nghiêm trước những người lính sắp nghỉ hưu ở Suqian, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 28/11. Ảnh: Reuters. Tên lửa Hyunmoo-II của Hàn Quốc được phóng lên trong cuộc tập trận tấn công chính xác sáng 29/11, phóng ba tên lửa vào mục tiêu giả định. Cuộc tập trận diễn ra gần đường Ranh giới phía Bắc trên biển Nhật Bản, chỉ vài phút sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Triều Tiên. Ảnh: Reuters. Khách du lịch tranh thủ chụp hình một con hươu đỏ khi đi qua bãi đậu xe gần Glen Coe, Scotland, ngày 1/12. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem video: Tổng thống Mỹ đau đầu tìm cách đối phó tên lửa mới của Triều Tiên. (Nguồn Zing.vn)

