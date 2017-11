Đất nước của núi lửa nhìn từ flycam

Một nhóm làm phim đã đi khắp Iceland, đất nước của núi lửa, để ghi lại một loạt khung cảnh độc đáo từ không trung. Bức ảnh này chụp lại một con sông chảy xiết với dòng nước đá, tạo ra màu xanh dương đẹp mắt. Iceland tự hào với nhiều cảnh quan hùng vĩ, điển hình là những tảng đá núi lửa đen trải rộng khắp nơi. Bức ảnh chụp lại cực quang huyền ảo trải rộng phía trên một dãy núi với nhiều màu sắc hòa trộn và tỏa sáng. Thiên nhiên còn ban tặng cho Iceland hàng trăm thác nước. Hàng triệu du khách tới đây để lưu lại hình ảnh dòng thác chảy qua những vùng đất đá. Video dài gần 5 phút với tên gọi "The North Awakens" (Phương Bắc thức tỉnh), người xem như được đưa lên chuyến bay ngoạn mục, bay qua những dòng sông băng và những vách đá gồ ghề. Dòng sông chảy qua các thung lũng, tạo ra những vết "chạm khắc" cho địa hình. Các nhà làm phim Jonathan Besler, Kevin May và Florian Gampert đã cộng tác trong dự án này. Flycam có thể chụp lại một vài khu vực ít được biết tới, bao gồm các hồ băng ẩn và đỉnh núi tuyết. Trong video, khung cảnh tuyệt đẹp mở ra với những dãy núi phủ băng gồ ghề. Tiếp đó, cuộc sống của con người xuất hiện với hình ảnh chiếc xe băng qua địa hình hiểm trở. Ngay sau đó là hình ảnh một đoàn tuần lộc chạy qua những thảm cỏ và dòng sông băng. Besler, một trong những nhà làm phim, cho biết cảnh quay được thực hiện vào mùa hè năm nay, quá trình sản xuất kéo dài tới cuối tháng 8 - đầu tháng 9. Mùa hè là thời điểm hầu hết du khách tới tham quan Iceland vì nhiệt độ trung bình là 13 độ C, tạo điều kiện thuận lợi để du lịch. Besler chia sẻ điều tuyệt vời nhất ông từng nhìn thấy chính là cực quang rực rỡ phía trên một biển sương mù. "Thật kinh ngạc khi được ngắm khung cảnh này suốt đêm", ông giải thích. Ông gọi Iceland là một quốc gia đặc biệt, bởi bạn có thể nhìn thấy những cảnh quan tuyệt đẹp ngay cả trong phạm vi gần. Những điểm đến yêu thích khác của Besler là Thụy Sĩ và quần đảo Faroe.

