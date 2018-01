Đao phủ "Râu Bạc" IS gây rúng động khi thoát thân ngoạn mục

Abu Omer được cho là chỉ đạo hàng chục vụ hành quyết ở Mosul khi nơi này là một thành trì chính của tổ chức IS ở Iraq.

Abu Omer có biệt danh là Râu Bạc vì có bộ râu trắng. (Ảnh: NC).

Theo báo Anh The Sun, các nhóm chống IS đã mừng vui sau khi có tin 'Râu Bạc' bị an ninh Iraq bắt sống vào tuần trước. Tuy nhiên, không lâu sau đao phủ này đã được trả tự do nhờ nộp cho các nhà chức trách 7.500 USD loại tiền 100 USD.

Tổ chức giám sát nhân quyền Clarion Project viết trên trang web chính thức: "Trong một thất bại của hệ thống tư pháp Iraq, thủ lĩnh tôn giáo của IS đã bị bắt và được trả tự do chỉ vài phút sau khi đút lót 7.500 USD".

Theo quan chức địa phương tên là Zuheir Hazzen el-Jaburi, vụ việc diễn ra ngay tại một đồn cảnh sát ở Mosul. "Tôi ở Mosul khi một đội thuộc tình báo cảnh sát bắt một người đàn ông. Sau khi thẩm vấn, họ nói hắn là một mufti (chuyên gia pháp lý Hồi giáo), một thành viên IS. Chúng tôi hỏi người dân về ông ta, và họ cũng nói đó thực sự là một mufti của IS. Sau khi bị bắt, ông ta bỏ lại một chiếc xe máy. Khoảng một giờ sau đó, chúng tôi thấy chiếc xe không còn ở đó nữa", quan chức kể trên kể lại. "Chúng tôi đã điều tra rồi. Họ nói ông ta đã được thả 10 phút sau khi ông ta trả 75 tờ đô (7.500 USD tổng cộng)", nguồn tin cho biết thêm.

Đao phủ 'Râu Bạc' chỉ đạo một vụ ném đá. (Ảnh: ABNA 24).

Trên Twitter, Nadia Murad – một đại sứ Liên Hợp Quốc thoát chết trong nạn diệt chủng mà IS gây ra cho người dân tộc Yazidi – yêu cầu các quan chức Iraq thực thi phán quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) nhằm bắt giữ lại Omer.

"Chúng tôi hay tin từ báo chí rằng tên khủng bố IS này, người từng tàn sát người dân ở Mosul, giờ lại được trả tự do bởi một số quan chức tham nhũng", bà Nadia Murad nói. "Chúng tôi yêu cầu công lý, chúng tôi yêu cầu nghị quyết của UNSC phải được thực thi lập tức".

Nhân viên an ninh Iraq chụp ảnh tự sướng với 'Râu Bạc' khi bắt giữ ông này. (Ảnh: ABNA 24).

Abu Omer là một trong những thành viên đáng sợ nhất của IS. Ông ta được cho là luôn có mặt trong các vụ xử tử như ném người đồng tính từ nóc nhà cao tầng xuống, chặt đầu hoặc ném đá các tù nhân cho đến chết.

'Râu Bạc' đã xuất hiện trong nhiều đoạn video ghi cảnh giết chóc trước khi một vương quốc Hồi giáo mà IS tự tuyên bố thành lập ở Iraq và Syria sụp đổ.

Đao phủ 'Râu Bạc' chỉ đạo một vụ hành quyết công khai. (Ảnh: The Sun).

Những bức ảnh gần đây nhất được hãng thông tấn AhlulBayt đăng tải cho thấy Omner sau khi ông ta bị bắt. Theo đó, đao phủ IS đang bước ra khỏi một xe cảnh sát với nhiều sĩ quan mang vũ khí ở xung quanh khi ông ta được dẫn tới đồn.