Đao phủ "Râu Bạc" IS gây rúng động khi thoát thân ngoạn mục

Abu Omer được cho là chỉ đạo hàng chục vụ hành quyết ở Mosul khi nơi này là một thành trì chính của IS ở Iraq.

Abu Omer có biệt danh là Râu Bạc vì có bộ râu trắng. (Ảnh: NC)

Theo báo Anh The Sun, các nhóm chống IS đã mừng vui sau khi có tin 'Râu Bạc' bị an ninh Iraq bắt sống vào tuần trước. Tuy nhiên, không lâu sau đao phủ này đã được trả tự do nhờ nộp cho các nhà chức trách 7.500 USD loại tiền 100 USD.

Tổ chức giám sát nhân quyền Clarion Project viết trên trang web chính thức: "Trong một thất bại của hệ thống tư pháp Iraq, thủ lĩnh tôn giáo của IS đã bị bắt và được trả tự do chỉ vài phút sau khi đút lót 7.500 USD".