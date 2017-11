Đang truy tìm bằng chứng vụ nổ súng nghi khủng bố ngày Black Friday tại London

Liên quan đến nghi vấn khủng bố sau khi có báo cáo nổ súng tại ga tàu điện ngầm Oxford Circus (London, Anh), BBC dẫn thông tin từ Cảnh sát London cho biết, vẫn đang truy tìm bằng chứng vụ nổ súng, hai ga tàu điện ngầm ở London đã được mở cửa trở lại.

Lực lượng vũ trang tuần tra ngoài khu vực ga tàu điện ngầm Oxford Circus. Ảnh: BBC

Tuy nhiên, Sở cảnh sát London khuyến cáo những người dân đang di chuyển gần khu vực phố Oxford hãy ở yên trong nhà và hạn chế ra đường. Trong khi đó, các lực lượng cảnh sát vũ trang và bán vũ trang của London vẫn đang tìm bằng chứng về vụ nổ súng được báo cáo cách đây hơn một tiếng đồng hồ.

Người phát ngôn của Sở cảnh sát London cho biết, hiện vẫn chưa có manh mối nào chứng tỏ một vụ nổ súng nghi khủng bố , chưa có bất cứ nghi phạm hay nạn nhân nào bị thương được phát hiện.

“Bằng chứng về vụ nổ súng có thể chỉ là một vỏ đạn, hay thậm chí là một lỗ đạn rất nhỏ găm vào đâu đó, sẽ tốn rất nhiều thời gian và nhân lực để rà soát các máy quay an ninh trong khu vực nhà ga cũng như lục soát hiện trường để tìm ra những bằng chứng này”, người phát ngôn Sở cảnh sát London nhấn mạnh.

Trực thăng cùng các lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố cũng đã được huy động tơi khu vực trong nỗ lực để đảm bảo an ninh cũng như truy lùng kẻ khủng bố nếu có.

Tạm thời, hai ga tàu điện ngầm đã được mở cửa trở lại nhưng giới chức địa phương vẫn khuyên mọi người ở yên trong nhà nếu không có việc gì thực sự cần thiết.

Trước đó, cách đây chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ, Sở cảnh sát London đã nhận được thông tin về một vụ nổ súng nghi do khủng bố thực hiện ở khu vực nhà ga tàu điện ngầm ở Oxford. Tiếng nổ lớn đã khiến đám đông trong khu vực hoảng loạn bỏ chạy, sự việc xảy ra vào đúng ngày Thứ sáu Đen (Black Friday), khi rất nhiều người đang đổ ra đường mua sắm đồ giảm giá.

Cảnh sát London vẫn đang tiếp tục truy tìm bằng chứng vụ nổ súng. Ảnh: BBC.

Ám ảnh về những vụ khủng bố ở các ga tàu điện ngầm trong quá khứ đã khiến Sở cảnh sát London siết chặt an ninh trong khu vực ngay lập tức để đảm bảo an toan cũng như trấn an người dân.